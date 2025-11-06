天剛資訊傳內線交易 檢調4路搜索約談董事長等5人

台北地檢署。（資料照）

〔記者王定傳／台北報導〕檢調獲報，上櫃公司天剛資訊股份有限公司（5310）在2021年間發布重訊指，董事會決議私募普通股1500萬股，應募人為春豐國際有限公司；怎料，當初的應募者即天剛現任張姓董事長及天剛前黃姓財務長，分別涉嫌在重訊發佈前後利用親友名義，買賣天剛股票，其中張等人實際獲利約數百萬元、黃等人擬制性獲利約上百萬元，台北地檢署今日指揮調查局台北市調處兵分4路發動搜索，約談張、黃等5人到案。

天剛資訊成立於1989年12月，為國內系統整合產業代表企業之一，主要業務是電腦軟硬體系統整合與開發及硬體維護服務，主要客戶群為金融機構、製造業、醫療業及公家機構等。1996年4月9日上櫃；2018年中，跨業至遊戲產業，2022年度涉足文創娛樂產業，對韓國藝人團體「MAMAMOO」於泰國演出進行投資，並計劃將在台灣開始進行演藝活動舉辦。

檢調獲報，天剛公司於2021年3月30日發布重訊指，董事會決議私募普通股1500萬股，已洽定的應募人為春豐國際有限公司，怎料，原本是應募者的張男，涉嫌利用父親、父親友人證券帳戶，在重訊發布前買入股票後再賣出，實際獲利約數百萬元；另一組內線交易者為當時的財務長黃男，他也涉嫌利用友人帳戶買進股票，擬制性獲利上百萬元。

檢察官姜長志今日指揮台北處兵分搜索張、黃等人住處，約談5人到案，全案朝違反「證券交易法」內線交易罪嫌偵辦。

