台南小巨蛋何時孵蛋成功？黃偉哲：已公告招商

〔記者蔡文居／台南報導〕針對各界關心的台南小巨蛋何時「孵蛋成功」？台南市長黃偉哲表示，有關台南小巨蛋案，已於9月25日重新公告招商並舉辦招商說明會，期盼能引入優質民間資源，共同打造台南新地標。

南市議員曾之婕今天總質詢時關心台南小巨蛋何時才能孵蛋成功，她表示，韓國女團BLACKPINK、歌手權志龍日前接連在高雄世運主場館、台北大巨蛋舉辦演唱會，間接帶動兩座城市觀光產業。而台南小巨蛋孵蛋進度緩慢，間接延宕台南的文化與經濟效益，要求市府主動尋求民間合作，克服既有經費問題，未來能透過藝能界來增加城市價值。

黃偉哲表示，興建大型演藝廳雖受限於龐大經費與民間投資誘因不足，目前推動仍具挑戰，但市府團隊會積極參考其他縣市成功經驗，評估如何結合台南獨特的場地條件與交通便利性，打造適合舉辦大型演唱會及商業表演活動的環境。

南市財稅局表示，「台南市運動藝文休閒園區BOT案」（小巨蛋），結合運動設施、藝文活動與休閒空間，期望打造集運動、文創、商業於一體的多功能園區。未來BOT案至少規劃2萬席大型市內體育場館，籃球、羽球及桌球場地須達國際性標準，並兼多功能展演中心及其他必要商業附屬設施，以及至少有1800席的停車場。

財稅局指出，先前因投資業者財務規劃不符可行性而中止，經市府檢討後，已重新調整招商策略與投資內容，朝向多元化、永續經營方向推動。該案已於9月25日重新公告招商，並於11月5日舉辦招商說明會，預估總投資額達新台幣233.75億元，期盼能引入優質民間資源，共同打造台南新地標。

