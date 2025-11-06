自由電子報
核電重啟評估報告送經部審核 龔明鑫曝2大變數

2025/11/06 16:23

經濟部長龔明鑫。（資料照）經濟部長龔明鑫。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電近期將核電重啟的自主安全檢查評估報告送往經濟部，經濟部長龔明鑫今表示，目前仍在行政簽呈中，盡快在下月初簽核，展開後續核電廠的自主檢查，但可能的不確定性因素有二，一是原廠的時間安排，二是核安會的獨立審查。

龔明鑫今主持經濟部第1516次業務會報前受訪表示，核電廠的現況評估報告已送至經濟部，目前仍在行政簽呈中，能源署先審核過後，後續才會送到經濟部進一步評估。儘快在下個月前會做一個決定，如果大致上沒問題，就可以簽核，但還是要跑過程序流程，也就是下個月初，能提前就會盡快定案。

龔明鑫補充，過程中仍可能出現不確定性因素，因為自主安全檢查須與原廠配合，時間上還需要與原廠協調，時間上台電當然是希望盡快。另一個變數是核安會的審查時間，經濟部尊重核安會的獨立審查，這不是經濟部能夠干預的。

媒體詢問核電重啟是否與輝達海外總部落地台灣有關，應該與輝達是沒有關係，輝達海外企業總部是辦公室形式，用電量大概沒那麼多。

