AI眼鏡出貨潮暫歇 宏達電10月營收雙減

宏達電宣布，與台灣大、和嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路品牌擴大合作，啟動全台逾200家AI智慧眼鏡體驗服務。（宏達電提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）VIVE Eagle AI 智慧眼鏡9月1日開賣，在出貨潮暫歇下，10月自結合併營收為1.91億元、月減36.75%、年減14.58%，前10月累計自結合併營收為23.11億元、年減2.05%。

宏達電11月初宣布與台灣大、和嘉晏光學、得恩堂等專業眼鏡通路品牌擴大合作，啟動全台逾 200 家 AI 智慧眼鏡體驗服務，預期可望挹注營收。

請繼續往下閱讀...

宏達電指出，11 月 5 日起於全台新增 104 家台灣大哥大旗下myfone 直營門市展示 VIVE Eagle，服務範圍將涵蓋主要都會區、重點城市商圈及鄉鎮區域，而精品眼鏡通路嘉晏光學2020EYEhaus及其合作的多家專業經銷夥伴，包括得恩堂眼鏡（中山北路店、敦南店、左營店及五福二店）、保視力眼鏡（忠孝店）、皇家眼鏡（八德店及新竹文化店）、師傅眼鏡、寶翔眼鏡、新時代眼鏡（風格店）、聯合眼鏡（Sogo旗艦店）、中信眼鏡（鹿港店）、第一眼鏡及光亮眼鏡等10家眼鏡經銷通路品牌、共計14家門市，各合作門市同步提供展示、體驗、配鏡、驗光與銷售等完整服務，打造更貼近生活的 AI 智慧眼鏡服務網絡。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法