臻鼎10月營收月增0.34％ 預估Q4為今年全年高峰

2025/11/06 15:38

臻鼎預估今年第四季營運將是全年高峰。（記者卓怡君攝）臻鼎預估今年第四季營運將是全年高峰。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日公布10月合併營收為194.28億元，月增0.34%，年減7.28%，累計1至10月營收達1450.80億元，年增6.30%，刷新歷年同期新高紀錄。

臻鼎表示，10月合併營收再創今年以來高點，四大應用中，行動通訊客戶新品出貨穩健，伺服器/車載/光通訊則展現強勁成長力道，營收年增幅度超過45%，並再創單月新高，IC載板業務亦維持雙位數年增，顯示公司在多元高階AI應用布局已逐步展現成果。公司預期第四季營運表現將延續過往季節性走勢，站上今年高峰。

臻鼎指出，因應客戶不斷攀升的高階AI需求，臻鼎目前在淮安與泰國園區積極擴充Intelligent HDI （iHDI） 與 HLC 產能，淮安廠區iHDI 與HLC 產能至明年底將較現在翻倍成長；泰國一廠逐步量產爬坡中，預期明年第二季達到滿產，目前泰國二廠、三廠、五廠、機械鑽孔廠四座廠房同步建置中。高雄AI園區之高階ABF載板與iHDI+HLC產能陸續裝機試車，將於明年第一季進入打樣階段。整體而言，延續先前的看法，預期明年將是公司邁入下一階段成長的關鍵年。

