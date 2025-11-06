全球僅1個大谷翔平！莊大立：機械產業難有「二刀流」

機械公會理事長莊大立。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕機械公會今天（6日）舉行80周年慶酒會，機械公會理事長莊大立表示，機械業發展到一定程度就像摩爾定律較難突破，他以大聯盟球星大谷翔平比喻，全球就只有一個二刀流，產業也很難有二刀流，應在各別領域「專精」，並尋求「利基市場」，透過兩大策略可持續發展。

莊大立指出，台灣的中國、日本、韓國等競爭對手，日幣有匯率貶值帶來壓力，韓國則是大量製造、拚價格，中國更有極佳的放款條件，廠商可先試用才付款，各國帶來的競爭壓力不相同。

他說，面對大量製造或許可透過成立「控股公司」一起採購、降本，但台灣還是很難用量比拚，仍需要專精，譬如齒輪、模具加工等，而國防、航太也是穩健市場，可爭取維修機會。

莊大立也全球最知名的球星大谷翔平比喻，產業很難有二刀流，畢竟全球也只出1個二刀流，大谷翔平今年回歸投手後，盜壘次數也明顯下滑。他以此為例子，產業應專精在特殊領域，並尋求利基市場。

談到匯率與台美關稅問題，莊大立重申，匯率不要大升大降，讓出口穩定，台美關稅的稅率要越低越好，並且盡快公布。他也表示，今年也多次與總統賴清德見面，並和政府溝通，受到關稅衝擊，政府也有相關預算協助，資源分配有限，但期待專案申請條件可以更為寬鬆。

展望明年，機械公會提到，中東戰事趨緩可望落幕，戰後重建商機可期，美中之間關係也由劍拔弩張逐漸和緩，對經濟的影響將會慢慢減弱，地緣政治緊張局面亦逐漸紓解，這些都有助於推動經濟活動加速恢復，也有助於投資信心的上揚。

