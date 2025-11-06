美政府關門影響匯率報告發布 台灣續列觀察名單機率高

美政府持續關門影響匯率報告發布，台灣續列觀察名單機率高。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美政府迄今已關門36天，外界關切美國財政部一年兩次匯率報告是否受到影響而延遲發佈，中央銀行外匯局局長蔡烱民坦言，「可能有影響，因為政府部門無法運作」，不過蔡也表示，若美國三項檢視標準不變，台灣應該續列觀察名單。

美國財政部匯率報告檢視的標準有三，包括過去一年對美商品及服務貿易順差逾150億美元；經常帳順差對GDP比逾3%以及淨買匯金額對GDP比率逾2%，且12個月中有8個月（含）以上為淨買匯。

請繼續往下閱讀...

今年6月美國財政部剛發佈上半年度的匯率政策報告，檢視期間為2024年全年，未將任何貿易對手國列為匯率操縱國，台灣因為2024年對美商品及服務貿易順差達740億美元、經常帳順差對GDP比為14.2%這兩項觸及美方標準，而續列觀察名單。在觀察名單中的還有中國、德國、新加坡、越南、日本、南韓，此次新增瑞士及愛爾蘭。

原本下半年匯率報告依過去經驗大概會在10月、11月公布，不過美政府關門迄今無解，政府部門停擺下，預期公布時間也將遞延。

此次檢視期間為2024年7月至2025年6月，台灣受惠於AI熱潮，預期對美出超將再創紀錄；過去一年經常帳順差逾1250億美元，預估佔GDP比重也將維持2位數。這兩項數據長期居高，雖然也代表台灣的經濟實力，也使央行在匯率調節上承受更大壓力。

央行總裁楊金龍日前在立法院財委會上也坦言，台灣在「對美順差」與「經常帳盈餘」兩項長期超標，央行須格外謹慎，「若第三項（淨買匯）也觸及，就會被視為匯率操縱國」。他進一步指出，當前正值美台關稅談判關鍵期，若遭美方認定操縱匯率，將成為重大外交與經貿事件。

根據央行統計，今年上半年央行淨買匯132.5億美元，為近三年最高；但因去年下半年為淨賣匯73.5億美元，全年合計淨買匯約59億美元，距離第三項判定標準仍有相當距離。蔡烱民強調，若美方檢視標準不變，台灣續列觀察名單的機率仍高，暫無匯率操縱疑慮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法