職災失能別慌！勞工職災權益一次看懂

政府已針對職災保障設立專法《勞工職業災害保險及保護法》（簡稱災保法），對勞工的保障範圍相當全面。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕勞工A在工作中發生重大事故，導致嚴重失能，想了解自己可以申請哪些權益?



凡是在工作期間或因工作導致的傷害，都屬於職業災害。目前，政府已針對職災保障設立專法《勞工職業災害保險及保護法》（簡稱災保法），對勞工的保障範圍相當全面。



一、醫療給付

若勞工因職災受傷，持「職災傷病門診單」就醫，可免繳健保部分負擔醫療費用；或在住院時使用「職災住院申請書」，可獲30天內職業傷病住院膳食費。

二、傷病給付

勞工因職災療養期間無法工作，無論是否住院，都可以申請薪資補償，即職災的傷病給付。給付將從勞工不能工作第4天起發給至恢復工作的前1日止，前60日是按被保險人發生保險事故之當月起前6個月平均月投保薪資發給，超過60日部分則是按平均月投保薪資之70%發給，合計最長以2年為限。

請繼續往下閱讀...

三、失能給付

若職災導致勞工永久失能，經醫師診斷並辦理失能認定後，可持失能診斷書向勞保局申請失能給付。

失能給付有分一次給付和失能年金，若失能達到「終身無工作能力」的程度，可選擇領取失能年金或一次金（擇一）；若未達到此程度，則可請領失能一次金。

符合失能年金給付條件者，將依部分、嚴重及完全失能3種程度，給予診斷失能日當月起前6個月平均月投保薪資20%、50%或70%。另外，如果有配偶或子女符合規定，還可以加發「眷屬補助」，每一位可再加10%，最多加到20%。

若選擇一次領，則會依據失能的等級計算給付天數，公式為勞工診斷失能那個月起前6個月的平均日投保薪資 × 給付日數（45～1800天），也就是說，失能越嚴重，給付的天數就越多、金額也越高。

四、輔具補助

若勞工若需使用輔助器具（如義肢、輔具設備）以協助生活，勞保局亦提供補助，最高補助10萬元/年，最多補助4項輔具。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法