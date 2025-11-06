藥華藥預估營收逐季成長 明年5項產品進入人體臨床試驗

藥華藥今召開法說會，看好營收逐季成長。圖左為藥華藥董事長詹青柳、右為執行長林國鐘。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕新藥公司藥華藥（6446）今日召開法說會，藥華藥指出，以目前趨勢，營收有望持續維持逐季成長。公司將持續加速營運成長曲線，再配合適度控管營運支出，在費用控管得當且銷售能力提升下，預期獲利動能將持續增強。

藥華藥預計2026年將有5項新藥陸續進入人體臨床試驗，包含長效型介白素PEG-IL2、雙特異性抗體融合蛋白PD1-IL2、ADC、及兩項細胞療法：NY-ESO-1 TCR-T、創新TCR-T療法等。

此外藥華藥於4日宣布董事會通過以不超過9.3億元投資臺灣生物醫藥製造公司（TBMC），以及以美元3千萬元購買上海鑌鐵生技資產。藥華藥表示，公司除在血液腫瘤疾病領域持續展現研發成果外，亦依既定策略積極拓展新產品線。

TBMC團隊擁有深厚的抗體與ADC藥物研發經驗，並已於台北生技園區設立製程開發與分析實驗室，雙方目前已正式展開策略合作。公司評估投資TBMC將有助於結合彼此專業與資源，加速新藥開發進程，推動新藥進入人體臨床試驗（IND）階段，進一步強化公司在生技研發領域的競爭優勢與成長動能。

