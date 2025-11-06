世芯董座：3奈米AI晶片明年Q2放量 明年營運重回高成長

世芯3奈米AI晶片明年Q2放量 。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）今日舉辦法人說明會，市場關注美國大客戶AWS（亞馬遜雲端服務公司）3奈米AI加速器晶片專案進度，世芯董事長沈翔霖表示，大客戶新款3奈米AI加速器晶片將在明年第二季進入量產，看好明年第二季起營收將大幅成長，公司營運進入另一波高成長階段。至於第四季，因目前可以顯著貢獻營收的專案數量仍然有限，第四季整體營收持續相對疲弱，ADAS（先進駕駛輔助系統）相關專案預計第四季末開始出貨。

世芯表示，第三季營收下滑主要是受到美系大客戶5奈米AI加速器晶片進入產品生命週期尾聲，美系IDM客戶的5奈米AI加速器晶片專案也將第三季末結束出貨週期，其他量產專案雖持續貢獻，但仍難以完全抵銷主要產品出貨減少的影響，但因NRE（委託設計）專案第三季貢獻度明顯增加，使得第三季毛利從第二季的21%提高至28%。

請繼續往下閱讀...

世芯強調，隨著先進製程專案陸續開花結果，為長期營運帶來成長動能，未來將持續深化高階AI與車用市場布局。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法