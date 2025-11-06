輝達落腳北士科 蔣萬安盼輝達設台北分公司與市府簽約

台北市長蔣萬安今（6）天表示，希望輝達在台北設立有一定資本額的分公司，而不是只用現在的新加坡公司或是維京群島公司來跟市府對接簽約。（資料照，記者田裕華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕輝達（NVIDIA）確定落腳台北士林科技園區（北士科）T17、T18基地，北市府希望在農曆年前、輝達尾牙前能簽約，台北市長蔣萬安今（6）天出席遠見高峰會時表示，希望輝達在台北設立有一定資本額的分公司，而不是只用現在的新加坡公司或是維京群島公司來跟市府對接簽約；副市長李四川下午受訪證實，輝達已經在研擬設置分公司事宜。

輝達目前在台灣登記有三家法人，分別為「輝達新加坡公司」、「輝達香港控股公司」與「輝達英屬維京群島公司」，都設在內湖區基福路。之前地政局長王瑞雲答詢台北市議員曾獻瑩時曾表示，依據《土地法》，簽訂地上權契約的公司須符合兩國互惠原則，「輝達新加坡公司」不適用，「輝達香港控股公司」則因為細部內容有些比較敏感的因素，也不考慮，較可行的簽約主體為「輝達英屬維京群島公司」。

當時曾獻瑩表示，「輝達英屬維京群島公司」的資本額僅數百萬元，建議市府主動與輝達溝通成立「輝達台北分公司」，透過母公司把資本額挹注進來，以便行政流程更順利、簽約作業更迅速完成。

蔣萬安今天在遠見高峰會提到輝達進駐北士科，在這兩週跟新壽順利合意解約後，就會跟輝達簽約專案設定地上權；其中他堅持輝達不能只是用他們現在包括新加坡或是維京群島的公司來跟市府對接簽約，希望輝達在台北設立分公司，而且要有一定的資本。這是為城市，為市民來爭取，現在輝達應該是朝這個方向決定。

台北市副市長李四川表示，輝達已在研擬設立台北分公司。（記者何玉華攝）

李四川下午受訪表示，輝達正在研擬在台北設分公司；市府今、明兩天已經請會計師對新壽提出的項目審查，若沒有問題，新壽還要經過董事會，董事會同意後，預計下週才會簽解約的協議書；傳出週六黃仁勳可能出席台積電的運動會，是否有機會跟黃仁勳碰面，李四川表示，「不知道他會不會來」。

