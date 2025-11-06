涉走私生物材料危害國安 3名中國科學家遭美活逮

3名中國學者被指控走私生物材料到美國，引爆國安擔憂。（路透，本報合成）

〔財經頻道／綜合報導〕《底特律新聞》（The Detroit News）披露，3名來自中國的密西根大學學者，被指控走私生物材料到美國，還對聯邦調查局撒謊，引發人們對國家安全和生物恐怖主義的擔憂。這3名中國科學家不僅拒絕配合調查，還企圖逃回中國，期間甚至更改航班，最終在甘迺迪機場被活逮。

報導指出，3名中國學者是近幾個月來因涉聯邦罪行被起訴的7名與密西根大學有關聯的中國公民之一。這些刑事案件的發生正值川普政府計劃在全美範圍內吊銷中國學生簽證之際，而這些逮捕行動也引發人們的擔憂：這些中國公民是否參與中國政府旨在威脅美國農業產業和干預選舉的行動。

請繼續往下閱讀...

報導稱，週三（5日）在聯邦案件中被起訴的3人是：28歲的白許（音譯，Xu Bai），於2024年8月2日以密西根大學學者身分持簽證進入美國。27歲的張鳳帆（音譯，Fengfan Zhang），2023年9月3日持簽證進入美國。白和張鳳帆是室友。另一人是30歲的張志勇（音譯，Zhiyong Zhang），2021年9月19日持簽證進入美國。三人均已被逮捕，目前被聯邦當局拘留。

報導稱，白和張鳳帆2人被控走私共謀罪，最高可判處 20 年徒刑。張志勇被控作偽證，最重判處五年徒刑。

報導說，此案與密西根大學學者韓承軒（音譯，Chengxuan Han）的案件有關，韓因參與走私於9 月被判處有期徒刑，預計將遣返回中國。

檢方指控韓某向密西根大學生命科學教授徐孝恩（音譯，Shawn Xu）實驗室的中國學者運送生物材料，其中包括白和張鳳帆，白、張鳳帆和張志勇3人在9月拒絕合作，且被解僱，意味著他們不再符合簽證規定，並有可能被驅逐出境。

美國海關暨邊境保護局的記錄顯示，9 月 30 日，也就是他們拒絕配合調查的第二天，這三人預訂了達美航空飛往中國的機票。10月10日，執法人員試圖找到他們。他們走訪了白某的住所和張鳳帆、張志勇的公寓，但沒有找到兩人。

調查人員得知這三人更改了航班計劃，原定於 10 月 15 日從底特律飛往中國。最終，他們追蹤到這三人位於甘迺迪國際機場，並於 10 月 16 日將他們逮捕。

《底特律新聞》未能立即聯繫到密西根大學相關人員就新指控置評。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法