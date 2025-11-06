郭台銘母親病逝北醫大附醫！院方：不便回應

鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真，今天上午8點於北醫大附醫病逝，享嵩壽100歲。（中央社資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕鴻海創辦人郭台銘的母親郭初永真，今天上午8點於北醫大附醫病逝，享嵩壽100歲。郭台銘今日於臉書發布貼文指出，後續將遵從母囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。對於相關訊息，北醫大附醫則表示，事關病患隱私，醫院並未獲得授權，因此不便對外回應。

郭初永真在郭台銘事業的每個階段都扮演了幫助和見證的角色，郭台銘當初與另2個朋友合資，在新北市土城創立鴻海塑膠企業有限公司所投入的10萬元，就是母親標會而來，也成就了如今的鴻海，近年來郭台銘積極投入健康醫療大數據發展，也是為了用大數據照顧母親。

此外，郭初永真與郭台銘之間的感情深厚，雖郭台銘的事業遍及全球，但出差回到台灣後，一定會回家陪媽媽聊天，且去年年底出席台大癌醫6週年活動時，也特別在致詞中提到，台大癌醫的「永真樓」來自高齡百歲母親的名字，也象徵愛與希望的延續，以及真情、真愛，以及對生命的珍視。

