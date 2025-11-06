翡水頻繁臨時發電救急 曾獻瑩批台電不想付耗水費「食人夠夠」

台北市翡翠水庫多次緊急支援台電發電，翡管局研擬向台電收取每度三元耗水補償費。（翡翠水庫管理局提供）

〔記者董冠怡／台北報導〕台北翡翠水庫管理局日前表示，翡水近三年來接受台電申請九次支援發電，未來台電若再請求，將收每度三元耗水補償費；台電表示，額外收費恐引起跟進效應，也要求送電至北市要加收。台北市議員曾獻瑩認為，台電浪費水資源還不想付錢，根本是在欺負台北市，「食人夠夠」。

曾獻瑩指出，翡翠水庫是大台北地區最重要的民生供水水源，兼具防災和「順便」水力發電功能，近三年台電申請臨時支援九次，顯示供電存在結構性問題，翡水局研擬每立方公尺收取三元的耗水補償費，做法合理且必要。

曾獻瑩提到，翡水長期以每度僅1.72元的價格賣給台電，已經相當便宜，如今台電因缺電問題，頻繁進行臨時緊急調度，為了應付供電危機，臨時啟用水力發電，導致大量水資源被迫排放入海，「等於把民生用水當作救急電力的代價！」

他說，台北市理應要收取合理的水資源補償費，否則等於全民幫台電買單，並批台電不能一邊要求翡水支援發電，又不願為水資源耗損負責，對大台北的水資源予取予求，「根本是在欺負台北市，食人夠夠，還浪費寶貴的水資源」，台電應盡速和台北市協商，建立公平補償機制，使用者付費，確保供水和供電穩定平衡。

北市府副發言人魏汶萱表示，若台電要求翡翠水庫在沒有供水需求下、專門放水發電，每小時將消耗28.8萬噸珍貴的水資源，翡水依據經濟部水利署的標準，訂出每立方公尺三元的「耗水費」，向台電而非向其他縣市收費。

她另反問台電董事長曾文生，是否承認台灣缺電？所以要逼翡水額外損耗民生用水用於發電？其該負起責任改革失敗的能源政策，而不是抽換概念、挑撥地方。

