酷澎Q3整體營運成長 唯新興業務虧損翻倍

酷澎近日公告第三季財報。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）近期公告第三季財報，其中整體營收、毛利與活躍用戶都成長。不過，包含台灣等國際市場、Coupang Eats等事業的「新興業務」的營收達到12.87億美元、年增32%，但毛利衰退，虧損約2.92億美元、虧損幅度擴大130%，相對去年同期惡化。

從酷澎財報來看，第三季營收93億美元、年增18%，營業毛利27億美元、年增20%，毛利率29.4%，年增51個百分點，稅後淨利為9500萬元、年增48%，每股盈餘（EPS）0.05美元。此外，第三季活躍用戶數達2470萬、年增10%，再創新高。

酷澎的整體營運向上走。不過從包含國際市場、Coupang Eats、Coupang Play、金融科技與Farfetch等事業的創新業務表現來看。新興業務營收13億美元、年增32%，但毛利1.56億美元、年減22%，可推知毛利率僅約12.1％，相較去年同期衰退達8.5個百分點。

至於新興業務的獲利表現，第三季酷澎的新興事業虧損2.92億美元、相較去年增加了1.65億美元，虧損幅度近乎翻倍。不過，針對新興事業第三季表現，酷澎說明，營收成長主要來自台灣市場的三位數加速成長、主力市場位於韓國的餐飲外送事業也穩健擴張所挹注，毛利衰退則反應公司持續投入尚在初期發展階段的業務。

針對台灣市場發展，酷澎創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）指出，酷澎台灣市場的成長持續加速，第三季維持顯著的季成長與年成長，台灣顧客的導入速度加強對台灣長期潛力的信心，且台灣市場成長超乎期待，持續是酷澎成長最快的機會之一。

金範錫也表示，酷澎觀察到台灣顧客使用率與互動度持續上升，帶動營收快速成長並提升顧客忠誠度，且這股強勁動能自上一季以來持續累積。最令人振奮的是，台灣顧客從首次嘗試到回購的消費行為與酷澎在韓國零售業務早期階段的軌跡極為相似。

針對台灣的WOW會員制度，金範錫也指出，雖僅推出數月，但顧客反應非常正面，將持續新增會員專屬優惠與服務；最令人鼓舞的是，酷澎在台灣的成長主要來自回頭客的消費頻率與金額增加，而非單純的新客數量成長。酷澎將持續提升顧客體驗，讓台灣WOW會員成為更具吸引力的服務。

