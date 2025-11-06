自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

彰濱崙尾光電板冒煙影響10MW 經部將開應變會議

2025/11/06 13:26

彰濱崙尾區太陽能板冒煙，無人傷亡，但影響約10MW。（資料照）彰濱崙尾區太陽能板冒煙，無人傷亡，但影響約10MW。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕彰濱產業園區崙尾區今天（6日）傳出太陽能板冒煙，現場無人傷亡，經濟部說明，本案影響約10MW，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議。

經濟部指出，今（6）日上午約6點30分，少數光電板發生設備異常情形，彰濱服務中心接獲疑似災害通報，並於「崙尾東光電廠災害應變群組」通知廠商啟動災害應變，經查為太陽能電線線路破損導致短路，現場浮桶燃燒冒煙，事故場域已斷電、獨立隔離，並已於8點56分撲滅，無人員傷亡。

經濟部指出，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議。

本案場於彰濱工業區設置，裝置容量約98MW，影響發電情形約10MW，業者依規定進行電業事故通報。

經濟部也提到，依今年9月新規定，超過20MW的光電案場須提送災防計畫，本案業者已依規定提送。能源署將儘速完成審查，並針對本次發生的火災事故，特別要求業者強化防護作為，以杜絕再次發生的機會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財