彰濱崙尾光電板冒煙影響10MW 經部將開應變會議

彰濱崙尾區太陽能板冒煙，無人傷亡，但影響約10MW。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕彰濱產業園區崙尾區今天（6日）傳出太陽能板冒煙，現場無人傷亡，經濟部說明，本案影響約10MW，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議。

經濟部指出，今（6）日上午約6點30分，少數光電板發生設備異常情形，彰濱服務中心接獲疑似災害通報，並於「崙尾東光電廠災害應變群組」通知廠商啟動災害應變，經查為太陽能電線線路破損導致短路，現場浮桶燃燒冒煙，事故場域已斷電、獨立隔離，並已於8點56分撲滅，無人員傷亡。

經濟部指出，後續園管局服務中心將邀集光電業者召開緊急應變事故研討會議。

本案場於彰濱工業區設置，裝置容量約98MW，影響發電情形約10MW，業者依規定進行電業事故通報。

經濟部也提到，依今年9月新規定，超過20MW的光電案場須提送災防計畫，本案業者已依規定提送。能源署將儘速完成審查，並針對本次發生的火災事故，特別要求業者強化防護作為，以杜絕再次發生的機會。

