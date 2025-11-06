網造謠暗網販售個資 全支付已蒐證要告了

網路瘋傳全支付遭盜刷，並暗指全支付個資外洩，全支付今天發出嚴正聲明，針對全支付的不實言論部分公司已載取相關社群畫面將保留依法進行告訴之權利（全支付提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕網路瘋傳全支付遭盜刷，並暗指全支付個資外洩，全支付今天發出嚴正聲明，針對全支付的不實言論部分公司已載取相關社群畫面將保留依法進行告訴之權利，呼籲社群已轉載人員立即刪除相關文字，針對部分社群不實言論將保留法律告訴權。

全支付表示，近日社群網路出現多則不實貼文及未經查證的言論（包括 Threads 平台帳號 @bestpika 所發布內容），對全支付品牌進行不負責任之詆毀行為。

全支付嚴正澄清：相關貼文內容並非事實（例如所謂暗網銷售相關個資，經每筆查詢皆為各種個資拼湊而成，錯誤百出，例如有男性資料身分證第一碼為2者，所謂資料身分證號碼與個資實際無關，另資料部分顯示為簡體字等等），以上種種對本公司及員工名譽造成不當損害。

同時提醒轉載不實暗網銷售相關個資可能已構成犯罪行為，針對全支付之不實言論部分公司已載取相關社群畫面將保留依法進行告訴之權利，呼籲社群已轉載人員立即刪除相關文字，也呼籲外界勿再散播、轉傳或引用不實資訊，以免觸法。

針對近期媒體報導的「詐騙事件」，全支付說明，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP 驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。

此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致，目前全支付整體系統運作正常，內部資安防護機制穩健，並無任何資料外洩情形。

用戶的帳戶資料、交易資訊及個資均受到嚴格加密與監控保護，資金安全無虞。全支付對於外界不實訊息深感遺憾，也再次呼籲民眾務必提高警覺。

詐騙案件層出不窮，已非少數個案，而是整體社會的資安挑戰。詐騙手法日新月異，常以「官方活動」、「限時優惠」、「帳號異常通知」等名義誘使民眾上當。

另籲請政府相關主管部門、電訊機構對企業通報之假網址停權、停網連接請求完成之工作時間應予即時，以減降受害被詐騙之機率。

全支付提醒社會大眾：

1. 切勿點擊可疑連結，請確認網址是否為品牌官方網站或 App。

2. 請勿提供任何個資或驗證碼（OTP） 給未經查證之陌生來源。

3. 若發現疑似詐騙行為，請立即撥打 165 反詐騙專線或報警處理。

4. 如已提供資料或遭盜刷，請儘速聯繫發卡銀行與遭偽冒單位官方客服，以利後續協助。

全支付再次提醒，全支付電子支付及各官方單位，絕不會以任何理由要求民眾提供帳號密碼、信用卡資料或驗證碼。請社會大眾遇到疑似詐騙情形時，務必謹慎查證，以守護自身權益與資金安全。

