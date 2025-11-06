6旬夫妻「超節省」苦存796萬元養老 退休三年後卻因1心態超後悔

日媒以真實案例揭示，在生命的後半場，真正該學的，是如何安心地「花掉自己賺來的幸福」。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕為了退休生活有足夠資金，有些人長期奉行節儉習慣可能適得其反。日本一對60多歲的夫妻，月領25萬日圓（約新台幣5萬元）年金、存款高達4000萬日圓（約新台幣796萬元），生活看似無憂無慮，卻因長年節儉與對未來的不安，陷入「不敢花錢」的惡性循環，直到丈夫的一句話，讓他們終於意識到，原來最殘酷的，不是沒錢，而是「有錢也不敢用」。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，67歲的西川美佐子（化名）與69歲的丈夫和夫（化名）住在東京的老房子裡，2人都是公司職員出身，一路工作到退休，如今每月可領25萬日圓年金，銀行帳戶裡還有約4000萬日圓存款。按照常理，他們的老年生活應該無比安穩，但現實卻截然不同。

儘管表面上看起來過著「幸福的退休生活」，但美佐子和丈夫卻越來越頻繁地抱怨他們的日常生活。美佐子說「退休後我們原本打算去旅行，結果一直沒成行。疫情、物價上漲、孫子的學費等理由總是一個接一個，三年過去了，哪兒也沒去。」她望向牆上掛著的世界地圖，那是她與丈夫多年前立下的「夢想清單」。如今，那張地圖蒙上了一層灰。

「以前習慣存錢，現在要花反而會有罪惡感。」她坦言，每當看到家計簿的數字，兩人就會開始討論「是不是又超支了」、「這個月別外食了」。節省成了生活的日常，甚至讓他們無法再享受「花錢的快樂」。

某天，丈夫看著一張未兌換的旅遊券，低聲嘆「也許，我們應該早點讓自己過得更好一點。」那一刻，美佐子愣住了，原來，他們一生努力賺來的錢，最後卻成了束縛自己的枷鎖。

夫婦倆不敢使用退休金是有原因的，其中之一是他們對未來醫療和護理費用的不確定性感到擔憂。此外，他們的老房也逐漸成為負擔，去年熱水器壞了，修理費高達30萬日圓（約新台幣60萬元），今年又被建商建議重新粉刷外牆，她表示「想想之後還會有屋頂、管線問題，就更不敢動錢了。」

除了開銷，還有另一個讓他們寢不能寐的話題，就是遺產繼承問題，她說「我們還沒立遺囑，名義也都沒整理好。想到萬一我們走得早，孩子會不會被捲入家族遺產糾紛，就越想越不安。」

美佐子表示，即使為退休存下了4000萬日圓，對意外開支的擔憂以及根深蒂固的「儲蓄習慣」也會阻止自己消費，從而導致對生活的滿意度下降。美佐子說，最近她終於理解，老後真正需要的不是更多的錢，而是「花錢的勇氣」，她開始嘗試和丈夫每個月安排一次外出用餐，或小旅行，「也許我們不該再等『哪一天』，該過的日子就是今天。」

報導指出，越來越多老人陷入「有錢卻不敢花」的焦慮。專家認為，除了存錢，更該重視「用錢的設計」，包括醫療、修繕、照護與相續的完整規劃。畢竟，金錢並非保險，而是讓生活得以被好好體驗的工具。正如那位丈夫所說「再多奢侈一點也好啊。」這或許不是一句遺憾，而是一種提醒，在生命的後半場，真正該學的，是如何安心地「花掉自己賺來的幸福」。

