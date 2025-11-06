竹市東大路4段建商施工致民宅傾斜 稅務局認定6戶可獲房屋稅減免

新竹市東大路4段建案工程致民宅傾斜，市府稅務局認定有6戶可獲房屋稅減免。（資料照，記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市東大路4段富宇建設天闊建案工程上週因開挖地下室造成鄰近信義新村民宅傾斜及路面地層下陷，市府緊急撤離21戶進行安置，雖事後經結構技師鑑定及裝設感測器監測，大部分住戶都已回到原住處，經市府納保官勘查後，判定有6戶房屋可辦理115年期房屋稅減免，稅務局也認定這6戶最多可減免新台幣3500元房屋稅，最少1300元，已完成減免核定函，委請北區區公所轉交受災戶。

稅務局表示，《房屋稅條例》第15條規定，受重大災害，毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復始能使用的房屋，免徵房屋稅。依市府撤離公告，確認警戒範圍內受影響房屋計21戶，經比對稅籍資料，有15戶屬房屋現值在新台幣10萬5000元以下的免徵房屋；另6戶應稅房屋，在現勘後也主動核定免徵115年房屋稅，明（115）年5月房屋稅開徵時將不會收到稅單。

稅務局提醒，若遭受不可抗力之災害造成土地、房屋、或車輛受損，記得把握災損減免三步驟，拍照存證、檢附文件及申請減免，可在災害發生之日起30日內，向稅務局申請減免稅捐，或撥03-522-5161分機401-418、國稅局免付費專線0800-000321。

