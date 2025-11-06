不想再等政府出手！勞力士率財團「直通」川普 為39％關稅危機「自救」

外媒指出，勞力士及其合作夥伴集團直接向川普提起瑞士關稅訴訟。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國的關稅對瑞士企業造成了嚴重的負面衝擊，特別是科技和機械產業。《彭博》報導，近日勞力士（Rolex）執行長與瑞士私募巨頭 Partners Group 創辦人在內的多位瑞士重量級企業家，罕見地直接出面向美國總統川普陳情，要求下調美國對瑞士商品徵收的高額關稅。

據知情人士透露，這場「企業外交行動」意味著，瑞士商界對於長期停滯的官方談判感到不耐。

《彭博》報導，參與此行的企業領袖包括勞力士首席執行長與 Partners Group 的億萬富豪創辦人，他們在本週與川普及美方官員進行會談。隨後，川普在社群平台發文表示，已會見「瑞士高層代表」，並討論雙邊貿易議題，稱與會者「表現出色」，但未點名具體人士。

瑞士政府證實知悉此一行動，但強調這是「企業自主的私人倡議」，由瑞士經濟事務國務秘書處在籌備階段提供支持，並未經聯邦政府主導。

今年夏天，川普政府宣布對瑞士商品課徵高達39%的關稅，為所有已開發國家中最高。儘管瑞士政府隨後與美方保持定期溝通，但截至目前進展有限，瑞士總統凱勒—蘇特（Karin Keller-Sutter）上月底更坦言，無法給出談判的具體時間表。

美媒認為，這場罕見的企業出面行動，反映出瑞士出口產業對當前高關稅環境的焦慮。而熟悉內情的人士透露，部分瑞士大型出口企業也在考慮加入這波「企業外交」行列，希望透過直接溝通加速談判進展。不過，多數企業仍在觀望，委託顧問評估參與的利弊。

對瑞士商界而言，這場由勞力士與 Partners Group 帶頭的「越級請命」不僅是一次關稅攻防，瑞士企業界更希望能藉此行動修補與白宮的關係，挽回八月那場令瑞士震驚的「39%關稅」災難後的局勢。

分析師指出，勞力士作為瑞士高端品牌代表，出面主導訴求相當罕見，代表這些企業希望建立「奢侈品與精密製造產業的共同防線」。此舉可能會促使歐洲其他精品品牌跟進，以集體壓力影響美國談判立場，恐將削弱歐盟貿易談判的集中力量，導致「企業各自為戰的新格局」。

