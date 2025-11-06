安世半導體：中國子公司拒付款 已停止供貨

晶片製造商安世半導體（Nexperia）週三（5日）表示，由於中國當地子公司拒絕付款，因此暫停對其中國工廠的供應。（示意圖，資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕晶片製造商安世半導體（Nexperia）週三（5日）表示，由於中國當地子公司拒絕付款，因此暫停對其中國工廠供貨。

綜合媒體報導，安世半導體週三發出聲明中指出，由於中國子公司拒絕支付晶圓貨款，公司於2025年10月29日宣布，不得不暫停向其位於中國的工廠直接供應晶圓。並指中國子公司此次拒付並非個案，還包括無正當理由或無正當解釋擅自使用安世半導體中國實體的公司印章、開立未經授權的銀行帳戶，並指示客戶將款項匯入這些帳戶，另外還向客戶、分包商、第3方供應商和員工發送了包含虛假資訊的未經授權的信函等。

安世半導體還在聲明表示，由於中國子公司已停止在既定的公司治理框架內運營，且無視全球管理層的指示，安世半導體無法監控中國工廠的產品何時以及是否能夠交付。鑑於生產過程缺乏透明度和監管，安世半導體無法保證自10月13日起從中國工廠交付的產品的知識產權、技術、真實性和質量標準。

但安世半導體也強調，安世半導體並未完全停止晶圓的出貨，目前公司正在提供替代供應鏈解決方案，以盡可能減少中斷並維持交付的連續性。安世半導體稱，除中國以外所有其他生產基地，包括位於歐洲和亞洲其他地區的生產基地均正常運作，這些工廠的產品完全正品且符合相關標準。

