美最高法院開庭辯關稅案！川普：輸了將帶給美國「毀滅性」影響

美國總統川普稱，如果政府敗訴，將對美國帶來毀滅性的影響。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院週三（5日）對美國總統川普動用緊急權力，來對全球各國大規模加徵關稅的合法性進行口頭辯論。儘管判決可能要數個月後才會出爐，不過川普週三受訪時表示，如果政府敗訴，將對美國帶來毀滅性的影響，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在前一天則稱，就算判決對政府不利，仍有其他政策管道可以用。

川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對幾乎所有美國貿易夥伴加徵關稅，該法允許總統在國家緊急狀態下監管商業活動，川普成為首位以該法為徵稅依據的總統，而美國最高法院週三針對川普此舉的合法性聽取辯論。不過無論是保守派或自由派的大法官，都對代表川普政府的律師提出尖銳質疑。

請繼續往下閱讀...

川普週三接受福斯新聞（Fox News）採訪時表示：「我聽說今天的案件進展順利。但我得說，如果我們輸了這個案子，對我們國家將是毀滅性的。這是我們國家歷史上最重要的案件之一。」

川普也在訪問中舉例，實施關稅的能力在某種程度上關乎國家安全，他說：「舉例來說，中國國家主席習近平曾用稀土制裁我們，然後我對中國加徵關稅，對既有關稅再加上100%的關稅。」、「結果10分鐘後，他就打電話給我，我們達成了協議。」

川普說，如果當時沒有揚言對中國加徵關稅，全球經濟都會因稀土管制措施陷入困境。「那不只是對我們的威脅，而是對整個世界的威脅。」

貝森特週二（4日）接受《CNBC》採訪時強調，對政府勝訴充滿信心，但如果最高法院對川普總統的關稅案作出不利裁決，政府仍有其他可行方案。

他說：「還有很多其他法源可以使用，但IEEPA無疑是最簡單、最乾淨的，而且賦予美國與總統最大的談判權力」、「其他法源雖然較為繁瑣，但同樣可以發揮效力。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法