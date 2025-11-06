焦點股》京元電：納入MSCI成分股 股價衝高回落

京元電納入MSCI成分股，股價衝高回落。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，測試大廠京元電 （2449） 獲新增MSCI台灣指數成分股，今股價衝高達228元高價，但因股價漲多，部分投資人獲利了結，盤中股價翻黑，截至11點40分，股價最低217元，下跌3.5元，成交量逾2.1萬張。

京元電被視為AI概念股，輝達已躍為京元電第一大客戶，因AI晶片複雜，測試時間長，單價也較高，帶動京元電的營運備受看好，外資紛調高目標價，最高超過240元。京元電上週股價上漲達200元之上，以今盤中最高價估算，近月漲幅逾三成。

因應強勁的AI晶片測試需求，京元電正在積極擴產，今年大幅提高資本支出至370億元，以作為擴產AI伺服器、HPC（高效能運算）及ASIC特殊應用晶片測試需求，預期2026年、2027年營運將續維持成長動能，超越同業成長幅可期。

京元電子第三季營收92.9億元，季增11.1%、年增31.99%，創近13季以來新高；今年前三季累計營收249.67億元，年增27.65%，法人預期受惠AI測試需求強勁，第四季營收可望季增高個位數百分比。今年上半年稅後淨利64.65億元，年增97.64%，稅後每股盈餘5.29元。

