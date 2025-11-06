台股重回28000點 新台幣微升0.8分暫收30.946元

台股重新站回28000點 新台幣微升0.8分暫收30.946元（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美企業財報表現佳加上美最高法院檢視川普政府關稅合法性激勵美股反彈，台股今日也在台積電領軍下，重新站回28000點，新台幣兌美元匯率亦同步走升，中午暫時收在30.946元、微升0.8分，台北外匯經紀公司成交量6.39億美元。

新台幣匯價今早以30.94元、升值1.4分開出，最高升抵30.922元，惟外資前一日在集中市場賣超逾500億元，部分賣超金額持續匯出，對台幣升勢造成壓抑，盤中一度貶回30.958元，在買賣雙方拉鋸下，於30.94至30.95元附近陷入整理，後續觀察外資動向。

儘管美政府持續關門，ADP 周三公布的數據顯示，美國 10 月民間就業崗位增加4.2萬，優於市場預期，緩解市場對於美勞動市場疲軟的擔憂以及聯準會降息的壓力，美債殖利率走揚，支撐美元指數續在100高位上整理。主要亞幣除韓元續貶外，人民幣、日圓隨股市反彈也由貶轉升，但升幅有限。

