普發1萬大票人卻怕爆！他秒登記完喊怪怪的 無奈原因掀共鳴

〔財經頻道／綜合報導〕全民普發現金1萬元昨（5）日上午8點起開放網路登記，但有不少民眾在網路上坦言，由於詐騙事件頻傳，很擔心點到詐騙連結，不敢上網登記，寧願等晚一點直接到ATM，或郵局領現金。

普發1萬領取方式採登記入帳、ATM領現、郵局領現、直接入帳、造冊發放5種方式，普發現金官網https://10000.gov.tw11月5日至9日為期5天開放預登記，採身分證字號或居留證號尾數分流，5日為尾數「0、1」、6日為「2、3」、7日為「4、5」、8日為「6、7」、9日為「8、9」，10日以後則不限，款項最快可在11、12日開始陸續入帳。

但因詐騙事件頻傳，在網路上就有人表示，自己上網登記資料，依序填完身分證字號、金融機構代號／帳號，以及健保卡號，接著頁面會跳出再次確認，就完成登記申請了，因為流程太快，讓許多網友覺得沒安全感。

網友表示「明明其他的驗證都至少需要手機號碼的」，也有網友坦言「詐騙那麼多，ATM跟臨櫃領最安全」、「怕詐騙網址跟個資外洩」、「詐騙氾濫到任何要個資的網址都讓我害怕」、「詐騙太多，搞得正確網址看起來都像詐騙 」，表示要等到開放ATM及郵局領取日當天才會去領。

如果民眾不想使用網路登記入帳的話，自本月17號開始，可以持金融卡，到各個合作金融機構ATM操作領取，24號開始，全國郵局營業櫃檯，也同步提供臨櫃，領現服務。所有管道的領取截止日皆為2026年4月30日。

財政部強調，普發現金系統平台符合行政院「高」等級資通系統防護基準之控制措施，相關資訊傳輸及儲存均嚴格加密保護，並於專案結束後2個月刪除。

財政部提醒，政府不會主動發送簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求至ATM或網銀操作轉帳。普發現金相關資訊請以官方網站（https://10000.gov.tw）公告為準，如遇可疑訊息或電話，請立即撥打165反詐騙專線或1988客服專線查證，共同防範詐騙。

