自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》技嘉：AI新品衝營運 帶量大漲

2025/11/06 11:55

技嘉昨日宣布子公司技鋼正式上市全新的輝達RTX PRO 6000伺服器。（資料照）技嘉昨日宣布子公司技鋼正式上市全新的輝達RTX PRO 6000伺服器。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕顯卡大廠技嘉（2376）昨日宣布子公司技鋼正式上市全新的輝達（NVIDIA）RTX PRO 6000伺服器，實現運算、網路與軟體層的整合，全面加速從資料到AI的完整工作流程，後續可望強力挹注營收，激勵今日股價大漲，截至上午11時36分暫報281.5元，漲幅5.43%，成交量5525張。

技嘉指出，技鋼此次在RTX PRO 6000系統，整合輝達多項先進技術，包括Blackwell伺服器版本的圖形處理器（GPU）、BlueField-3 的資料處理器（DPU）、ConnectX-8 超級網卡（SuperNIC）與企業級人工智慧（AI Enterprise）軟體平台，打造低延遲、高頻寬的互聯架構，支撐可擴充的分散式AI訓練。

技嘉提到，技鋼此次釋出的新伺服器，在AI推論效能方面的表現能力，比起前一代產品提升最高5倍，支援從智慧代理（Intelligent Agents）、大型語言模型（LLM）推論、3D模擬到影像分析等多樣化AI工作負載。系統相容 Windows、Linux、Kubernetes與其他虛擬化環境，可無縫導入既有基礎架構。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財