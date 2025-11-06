「台灣金主」出手了 ! 日產賣樓換現金 橫濱總部近200億成交

日產汽車公司全球總部，位於日本橫濱。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日產汽車宣布，以970億日圓（約新台幣194.8億元）出售其位於橫濱的全球總部大樓，買方為由香港上市汽車零件製造商敏實集團（00425.HK）支持的財團。

資料顯示，敏實集團創立於1992年，為全球百大汽車零組件供應商之一，在全球擁有超過70家工廠，並於2005年在香港上市，其創辦人秦榮華出生於台灣宜蘭，現任工業總會副理事長。

據《彭博》引述消息人士報導，此次收購由私募股權巨頭 KKR 旗下日本不動產部門 JR Management 主導設立的特殊目的公司進行，敏實集團則是背後主要出資方。

根據日產文件，這筆970億日圓的交易屬於「售後租回」（sale and leaseback）安排，為期20年，出租方為瑞穗信託銀行。

日產將從中認列約740億日圓（約新台幣148億元）淨利，用以維持關鍵投資與內部系統現代化。公司強調，這項交易不會影響總部運作或員工規模，屬於提升資本效率、釋放非核心資產價值的策略性舉措。

據報導，日產汽車正面臨20年來最嚴峻財務壓力，透過裁員與關廠削減成本。日產汽車執行長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）今年稍早承諾，將裁減2萬個職位，並把日產17處全球生產據點縮減至10處。

日產預測，截至2026年3月的財年將出現2750億日圓（約新台幣552億元）營業虧損，而出售橫濱河畔總部部分資產，被外界視為「緩解財務壓力」的權宜之計。

消息公布後，日產股價在東京早盤一度上漲 3.9%，但年初以來仍下跌約27%。市場認為，此舉象徵日產在困境中尋求「變賣資產、自救轉型」的新階段，而台灣資金的進場，也成為日本車壇的一個意外亮點。

