全家超商少了這筆收益 前3季獲利大減6成

全家（5903）便利商店公佈前3季稅後淨利12.31億元，較去年同期大減63.30%，每股盈餘5.51元。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店公布前3季合併營收812.22億，年增3.53％，稅後淨利12.31億元，較去年同期大減63.30%，每股盈餘5.51元，較去年同期每股盈餘15.02元少了9.51元，主要是去年同期認列中國投資架構重整，有一次性稅前利得28億元挹注，扣除這筆收益，今年整體營運穩健向上。

全家超商表示，綜觀前3季績效，便利商店本業表現穩健，既存店日均銷售連3季正成長，持續拓點至9月底總店數達4411店，淨增95店。轉投資事業支援本業的晉欣食品、長家食品成長表現亮眼；全家國際餐飲旗下3品牌總店數達75家，營收、獲利皆創同期新高，帶動整體集團獲利向上。

重大投資亦依既有事業計畫進行中，位於新竹福口的福比麵包二廠即將於11月底竣工、12月稼動，樓地板近萬坪、地上地下共五層樓，產線四條包含2條土司線、1條麵包線、新增設1條蛋糕產線，將可望增加5成產能與最高45萬個日產量。

展望第4季營運，全家便利商店將瞄準連假出遊、溫降換季、電商年度大促、聖誕跨年等節日商機，並陸續推出跨境購物與物流寄件服務，亦將積極響應政府萬元普發政策推出多元販促活動，皆可驅動營運業績向上。

