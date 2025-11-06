焦點股》綠界科技*：市場期待財報表現 連日勁揚

綠界科技*股價上漲。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕第三方支付龍頭廠綠界科技*（6763）近日將迎來雙11購物節，加上跨界佈局有望陸續發酵，且因第三季處分不少精誠金融（7819）股票，業外獲利約2億元，帶動押寶財報利多買盤進場，股價連日勁揚，今日股價也跳空開高，最高漲近7%，不過隨即漲勢放緩，近11時，綠界股價上漲1.2元或1.82%，暫報67.3元，成交量逾8600張。

受普發現金1萬元帶動，電商零售產業看好第四季消費旺季的帶動力道，電商產業佔綠界*客戶比重最高，該公司表示，隨著品牌、通路推出優惠，線上交易量持續攀升，綠界*也持續強化支付體驗，除協助商家在高交易量的檔期維持穩定金流，更透過多元支付管道與分期方案，提升消費者的付款便利性與意願，全面助攻商家營收表現。

昨日外資買超綠界*621張、自營商買超362張，三大法人合計買超983張；唯昨日當沖成交量高達2.3萬張、佔比達73.8%，投資人應留意後續股價波動。

