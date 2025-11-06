焦點股》美光股價創高 激勵記憶體族群股價歡呼

美光股價創新高，激勵記憶體族群股價歡呼。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美光股價大漲8.93%，帶動今日台股記憶體族群股價上漲，其中，南亞科（2408）股價開高走高，以142元開出，早盤最高達149元，上漲11元、漲幅近8%，創新天價，截至10點45分，成交量逾21萬張，高居台股成交量之首。

記憶體供不應求，帶動價格上漲，韓媒報導SK海力士決定將供應輝達（Nvidia）的第六代高頻寬記憶體「HBM4」報價一口氣調漲逾50%。美光股價也大反彈，一舉上漲19.47美元、收237.5美元，創歷史收盤新高價。

南亞科、華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）、創見（2451）、威剛（3260）、品安（8088）等記憶體個股，今股價相繼上漲。MSCI（明晟）今天公布半年度調整結果，在MSCI台灣指數成分股方面，南亞科雖未如市場預期被列入，但受美光股價高漲激勵，加上營運前景看好，今股價也創新天價。

