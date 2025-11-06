「大空頭2.0」再現？先是貝瑞做空輝達 德銀密謀透過「此交易」大幹一場

德銀考慮做空AI股票，並開始探索「合成風險轉移」（SRT）交易工具，將資料中心貸款違約風險打包出售。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕一場與2008年金融危機前夕驚人相似的戲碼，似乎正在圍繞人工智慧（AI）投資狂潮上演。在大賣空貝瑞（Michael Burry）將旗下避險基金Scion高達80%部位押注AI崩盤，德銀也開始考慮做空AI股票，並開始探索「合成風險轉移」（SRT）交易工具，將資料中心貸款違約風險打包出售。

外媒報導，2008年金融危機中，電影《大空頭》原型人物Michael Burry透過做空房地產泡沫一舉成名，而德銀交易員也悄悄向客戶推銷信用違約交換（CDS），允許投資者對沖房地產市場風險。

如今，貝瑞公開看空並大舉押注，80%重倉做空輝達和Palantir，緊接著德銀也開始考慮做空AI股票，對沖在數據中心領域的巨額貸款風險，還開始探索類似的對沖工具，只是標的從房地產抵押貸款變成了AI數據中心貸款。

不約而同的是，德銀也加入看空行列，在AI需求驅動下，資料中心融資已成為德銀投資銀行業務的核心押注。據德銀1位高層透露，銀行已"大舉押注"於此領域。

近幾個月，德意志銀行為瑞典集團EcoDataCenter和加拿大公司5C等提供了債務融資，幫助它們籌集了超過10億美元用於擴張。

然而，根據《金融時報》最新報道，正是在這一背景下，對沖風險的討論已在德銀內部浮出水面。

銀行正在評估的選項包括兩個層面：一是直接做空一籃子AI相關股票，以在市場下跌時獲利；二是透過1種名為「合成風險轉移」（SRT）的衍生性商品交易，將部分貸款的違約風險打包出售給外部投資者。

這項舉動之所以引發市場高度關注，不僅在於其審慎姿態，更在於其與歷史的相似性。在2008年金融危機中，正是德銀的交易員Greg Lippmann推動建立了龐大的CDS市場，讓投資者做空房地產。

一些市場觀察人士指出，德銀如今考慮的SRT結構，在將風險資產池打包分層的邏輯上，與當年的債務抵押債券（CDO）“看起來和聞起來都很像”，這不禁讓人聯想到背後可能存在的風險。

然而對沖AI風險並非易事，在持續繁榮的市場中做空一籃子AI股票成本高昂，合成風險轉移交易也面臨挑戰，需要足夠多元化的貸款池才能獲得評級，且投資者可能要求更高回報才願意承擔這些風險。

