焦點股》世芯：提早卡位法說會行情 先衝漲停

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC（特殊應用晶片）廠世芯-KY（3661）今日下午將召開法說會，美系外資在法說會前夕發布最新報告看好世芯後市，強調世芯大客戶AWS（亞馬遜雲端服務公司）與理想汽車業務成長動能優於預期，上修世芯2026與2027年每股稅後盈餘（EPS），將目標價由4288元調升至4388元，今日市場提早卡位法說會行情，世芯-KY早盤股價噴出大漲，一度衝上漲停價3670元。

截至10:21分左右，世芯股價大漲8.68%，暫報3630元，成交量逾3200張，已超越昨日全天成交量2399張。

世芯因大客戶AWS產品進入轉換期，加上英特爾訂單貢獻不如預期，今年營收陷入衰退，但AWS Trainium3晶片將在明年放量，有望為世芯帶來強勁成長動能，美系外資指出，AWS明年3奈米晶片因設計更為複雜，單價更高，對世芯營收貢獻度更大，2奈米Trainium4將於2027年底小量投產，將成為世芯未來營運亮點，營收與獲利有望大幅成長。

