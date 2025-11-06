台北國際旅展將開跑 聯邦卡線上線下回饋最高破萬元

台北國際旅展將開跑，刷聯邦卡線上線下回饋最高破萬元（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕「2025 ITF台北國際旅展」明（7）日將登場，看準民眾年底旅遊旺季需求，聯邦銀行今年鎖定旅展及多家旅遊平台，推出線上、線下三重優惠活動，無論是親臨展場或在家下單，刷聯邦卡付款都能獲得專屬獨家好康，優惠疊加最高回饋破萬元，藉此搶攻年底消費商機。

聯邦銀行指出，第1項優惠是提供ITF旅展給予雙重滿額優惠，民眾若至會場搶購機票、飯店住宿、安排旅遊行程，在ITF旅展期間現場刷聯邦信用卡，單日消費滿8,000元贈家樂福提貨券、滿1萬8,000元贈LINE FRIENDS收納包、滿20萬元贈Panasonic吹風機，刷越多、獎項越大。

請繼續往下閱讀...

此外，旅展期間於雄獅旅遊、可樂旅遊、東南旅遊、老爺酒店、凱撒連鎖飯店等精選旅遊及飯店，刷聯邦信用卡單筆消費滿5,000元，即可現場兌換家樂福提貨券，好禮雙重送、回饋超有感。

第2項優惠是針對同步開跑的線上旅展，聯邦銀行與易遊網及Trip.com合作，推出線上消費現折優惠。即日起至11月13日於易遊網線上旅展領取限量優惠折扣碼，並透過APP下單，刷聯邦信用卡單筆滿6,000元現折800元，讓無法親臨現場的卡友也有好康。

此外，搶搭旅遊熱潮，聯邦銀行與Trip.com推出「週4聯邦日」活動，即日起至12月31日，每週4於專屬網頁領取限量優惠折扣並使用聯邦 Visa 信用卡結帳，全球機票、飯店滿額現折1,200元，日韓機票滿額現折2,000元，搭配聯邦賴點卡再享海外一般消費最高3%回饋無上限。

第3項優惠則提供分期族，無論是展場或線上優惠下單，聯邦卡均可搭配「聯邦陪你輕鬆玩世界」專案活動，讓回饋再放大，12月31日前於指定旅遊通路包含航空公司、旅行社、飯店及旅遊網站，跨通路累積滿額即贈刷卡金，分期消費回饋再加碼，最高可領9,000元刷卡金。

