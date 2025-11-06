MSCI季度調整出爐！信驊入列標準股 外資高喊6000元

股王信驊（5274）獲列入全球標準型指數成分股。圖為信驊董事長是林鴻明。（信驊提供）

〔財經頻道／綜合報導〕MSCI（明晟）今（6日）凌晨公布最新11月季度調整結果，股王信驊（5274）獲列入全球標準型指數成分股。外資看好信驊後市，重申「買進」評級，並調高目標價至6000元。

綜合媒體報導，MSCI在本次季度調整中，在全球標準型指數部分，新增6檔台股成分股，分別為信驊、貿聯-KY（3665）、致茂（2360）、金像電（2368）、京元電（2449）及東元（1504）；同時剔除宏碁（2353）、友達（2409）、微星（2377）、矽力杰（6415）、聯強（2347）、旭隼（6409）及大聯大（3702）等7檔。此次調整結果預計將於11月24日盤後生效。

請繼續往下閱讀...

信驊5日公布第3季財報，公司營運再創佳績，第3季營收達23.3億元，季增3.69%、年增17.32%；毛利率69.27%，季增1.39個百分點、年增4.99個百分點；營益率52.83%，季增0.12個百分點、年增4.93個百分點。稅後純益達12.14億元，季增93%、年增33.11%，每股稅後純益（EPS）達32.12元，表現亮眼。

外資指出，信驊第3季毛利率再創歷史新高，優於先前預期，主要受惠於產品組合優化，其中高毛利產品AST2600出貨占比提升。隨著銷售規模擴大，AST2600的成本結構持續改善，外資預期信驊第4季毛利率仍有望再創新高。

另外，外資認為，受惠於美國雲端服務供應商與中國伺服器客戶的強勁訂單動能，加上庫存水位健康，信驊營運能見度已延伸至2026年第1季。儘管信驊尚未公布2026年財測，外資認為營運展望明確，長線成長趨勢穩健，因此重申「買進」評級，並將目標價上調至6000元。

截至台北時間上午10點26分左右，信驊股價暫報5810元，漲幅9.93。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法