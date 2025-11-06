自由電子報
搶攻全球淨零商機 綠能採購團走進沙崙科學城

2025/11/06 10:51

國際買主團於沙崙綠能科技示範場域與風力發電藝術裝置「風之使者」合影留念。（南市經發局提供）國際買主團於沙崙綠能科技示範場域與風力發電藝術裝置「風之使者」合影留念。（南市經發局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕為搶攻全球淨零轉型商機，台南市沙崙智慧綠能科學城5日迎接經濟部國際貿易署委託外貿協會帶來的國際綠能買主團參訪交流，與台南在地亮點綠能廠商面對面互動，展現沙崙作為台灣綠能創新樞紐的國際能量。

市長黃偉哲表示，沙崙科學城不僅是國家「5+2 產業創新計畫」中的綠能核心基地，還是全國首座AI產業專區的落腳處，更是中央「大南方新矽谷」方案的核心，能源技術、氫能應用或能源創新實證上，皆走在全國前端。

南市經發局長張婷媛指出，沙崙智慧綠能科學城已進駐超過百家綠能與智慧科技團隊，形成全國具代表性的綠能創新示範場域與科技產業聚落。透過此次國際採購團交流，不僅讓世界看見台南在綠能的「成績」，以科技帶動綠能的前瞻發展更讓人見證台南創新的「實力」。

經濟部國際貿易署為協助台灣中小企業拓展海外市場，今年委託外貿協會在北、中、南舉辦3場「2025 Taiwan Select 全球搶單大會」，並安排國際買主參訪地方產業聚落，促進深度交流與新商機。外貿協會此次安排的海外採購團來自歐亞、中南美洲及非洲，共有超過160家國際買主來台採購機械、五金、汽配、醫療器材、資通訊與綠能環保設備等產品。

其中，沙崙智慧綠能科學城在能源轉型創新技術的研發示範與產業聚落代表性，被選為重點參訪地點，此次特別安排以太陽能產業為主的綠能買主，實地走訪園區，了解綠能研發與應用現況。

