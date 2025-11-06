川普關稅權踢鐵板？美最高法院多數大法官表態質疑

多名保守派大法官對關稅的合法性表示質疑。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據《美聯社》報導，美國最高法院5日就川普總統單方面課徵大規模關稅的權力，舉行了關鍵的口頭辯論。會中，包括三名保守派在內的多數大法官，似乎都對此舉的合法性抱持懷疑態度，這可能使其核心經濟議程面臨重挫，也是對其總統任期以來最大的法律考驗。

此案的核心爭議，在於川普政府是否能史無前例地，援引1977年的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）來課徵關稅。然而，該法案原文並未提及「關稅」二字。在辯論中，保守派大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）便對此表達擔憂，認為這可能導致國會的權力，以「單向棘輪」的方式，不斷流向行政部門。

首席大法官羅伯茲（John Roberts）也質疑，該法案是否允許總統對「任何國家的任何產品，課徵任何金額、任何時間」的關稅。另一位保守派大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）也對川普政策的廣泛性提出質疑，詢問政府為何需要對西班牙、法國等如此多的國家課徵關稅。

川普稱關稅為調節貿易 轉頭又稱能砍赤字

代表川普政府出庭辯論的律師索爾（John Sauer）辯稱，貿易不平衡是「全球性問題」，川普的關稅主要是為了「調節」外國貿易以求公平，而非為了「籌集資金」，因此並未侵犯國會的稅收權。然而，數小時後，川普本人在邁阿密對商界領袖發表演說時，卻稱他的關稅將有助於削減赤字，「我的關稅正帶來數千億美元的收入。」

挑戰此案的，包括十幾個民主黨主導的州，以及眾多小型企業。他們的律師卡特亞爾（Neal Katyal）在庭上警告，如果最高法院此次站在川普政府一邊，國會將永遠無法收回其關稅權，「哪個總統會否決一項限制自己權力的法案呢？」此案判決預計需要數週或數月才會出爐，若最終判決對川普不利，美國政府可能需要退還已徵收的近900億美元關稅。

