AI變「自來水」後 專家曝這些工作成新黃金職業

專家指出，當AI變得比礦泉水還便宜時，人類的時間與勞動，可望成新時代最昂貴的資產。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕過去一年，AI模型的價格幾乎是「自由落體式」下跌，這導致AI模型成本從奢侈品變成「自來水」，用多少都不心疼，甚至會忍不住想多用一點。

但專家指出，這不只是AI技術的突破，更是一場經濟現象的衝擊，因為當AI變得比礦泉水還便宜，人類的時間與勞動，卻成了新時代最昂貴的資產。因此，會被機器取代的工作，將迅速貶值；但無法被取代的則會變成「新奢侈品」。

請繼續往下閱讀...

數據顯示，GPT-3.5 等級模型在2022年底的價格為每百萬token約20美元（約新台幣618元），如今僅剩0.07美元（約新台幣2元），相差約280倍。若加上更高階模型的降價更大，與高峰時期的價差已接近900倍。而這場模型價格的雪崩，這意味著：AI越快，人工越貴。

美國私人風險投資公司a16z分析指出，AI 推理成本正以「每年10倍」的速度下滑，堪比摩爾定律的再生。

分析師指出，AI成本坍塌的同時，人類的勞動正在變貴，這一切並非巧合，而是美國經濟學家早就預言的「鮑莫爾成本病」，意思是當高效率產業成本持續下降，低效率產業的價格反而被整體薪資水準「提」高。

據報導，目前美國的家政服務時薪已漲到1小時收費45美元（約新台幣1400元），而英國的管道維修師傅收入甚至超過律師。至於修冷氣的費用，也遠高於訓練一次中型模型，甚至機器學習工程師只需幾分錢就可跑完推理，但一個修機器的工人，上門服務費用就要幾百塊錢。

更諷刺的是，AI成本大降價反而引發了新的浪費，一個看似荒誕的現實正在發生，那就是「AI越來越便宜，生活卻越來越貴」。這部分，正是英國經濟學家Jevons的悖論再現。

報導指出，1865年英國經濟學家傑文斯（William Jevons）寫下一句著名的警告：「別以為更有效率就能節省燃料，那只會讓我們燒得更多」。當時，他指的是蒸汽機，但160年後這句話正在AI身上重演。

因此，當模型價格不斷暴跌，市場認為是「省錢時代」來臨，但事實卻是「成本下降，只會讓人更捨得用」。專家認為，演算法成本崩塌的背後，是勞動價值在重組：能被機器取代的部分快速貶值，不能被被計算、被取代的部分，就變成了新的「奢侈品」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法