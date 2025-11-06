穆斯林左翼新星曼達尼當選紐約市長 羅伯特清崎喊不妙

民主黨籍的社會主義者、州議員曼達尼（Zohran Mamdani）贏得紐約市長選舉。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國民主黨籍的社會主義者、州議員曼達尼（Zohran Mamdani）4日贏得紐約市長選舉，成為紐約市史上首位穆斯林和印度裔以及最年輕的市長，為美國政壇投下震撼彈。對此，理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）大感不妙，稱難道紐約人不知道曼達尼會推動所謂的「租金穩定」政策是馬克思主義的做法，並感嘆美國正在失去它的自由、民主、資本主義，正在變成一個馬克思主義的共產主義國家。

羅伯特清崎今（6日）稍早在社交平台X發文表示，我的天啊!紐約市選出一位馬克思主義的市長嗎？難道紐約人不知道曼達尼將推動所謂的「租金穩定」政策，其實是馬克思主義的概念，意味著無限期的租金管制，也就是說，房客可以世世代代掌控自己的公寓，房客可以把租屋權傳給孩子、孫子、曾孫，而房東則徹底被搞慘。

羅伯特清崎稱，租金管制就是馬克思主義的做法，正如馬克思所說「共產主義的目的就是消滅私有財產」；也正如世界經濟論壇發言人施瓦布（Klaus Schwab）所說「總有一天，你什麼都不擁有，卻依然快樂」。既然馬克思主義政府讓房東破產時，誰還想當真正的資本家、誰還想擁有任何東西呢？

羅伯特清崎也感嘆表示，可悲的是，美國正在失去它的自由、民主、資本主義……正在變成一個馬克思主義的共產主義國家。

羅伯特清崎認為，會發生這一切的原因，就是讓馬克思主義者掌管高等教育的後果，這就是為什麼學校裡沒有金融教育，也是為什麼馬克思會說「全世界無產者，聯合起來」！如今，美國最有權力的勞工組織是全國教育協會（NEA），它是一個教師工會，一個被《富比世》雜誌稱之為「全國敲詐勒索協會」。

羅伯特清崎要其讀者粉絲務必小心，用真正的金融知識和真正的金錢黃金與白銀（上帝的錢），以及比特幣與以太幣（人民的錢）來保護自己。

