黃金大暴跌後的下一步？專家給「目標價」有話要說

黃金週三（5日）反彈上漲逾1%。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕儘管美國民間就業數據比預期強勁，但投資人仍設法避開風險資產，黃金週三（5日）反彈上漲逾1%。雖黃金近日上演「跳水行情」，但專家認為，近期金價回檔屬技術性回檔，而潛在需求依然強勁，預期未來幾個月，金價將攀升至每盎司4200美元。

黃金現貨價上漲1.3%，報每盎司3983.89美元；12月交割黃金期貨上漲0.8%，報每盎司3992.90美元。

《路透》報導，獨立金屬交易員Tai Wong表示：「黃金和白銀價格小幅上漲，儘管ADP民間就業報告優於預期。在政府關門的情況下，這（ADP）是衡量整體就業狀況的最佳指標，這應該能讓對昨天金屬價格，與風險資產一同下跌感到驚訝的多頭派安心。」

ADP就業報告顯示，美國10月民間就業崗位增加4.2萬個，高於市場預估的增加2.8萬。強勁的就業市場通常會沖淡降息的可能性，並可能讓利率保持在高點更長一段時間。

Kitco Metals分析師威克夫（Jim Wyckoff）說：「本週中出現一些避險需求，全球股市仍有些震盪，市場普遍認為美國股票估值過高，也認為人工智慧（AI）概念股存在泡沫。」

然而，黃金的上漲空間仍然有限。美元維持強勢，令金價維持在一定的區間波動。儘管短期內存在不確定性，瑞銀認為，黃金近期的回檔，純粹是技術性因素造成，並預計未來幾個月，金價將攀升至每盎司4200美元。

瑞銀補充，此次拋售並非基本面原因所致，並強調潛在需求依然強勁。印度《經濟時報》（Economic times）報導指出，目前黃金交易價格接近每盎司4000美元，較歷史高點下跌約8%，但分析師認為，在當前動盪的市場環境下，任何回檔都是買進良機。

Fed上週如預期。降息1碼（25個基點），但主席鮑爾暗示，這可能是今年最後1次降息。目前交易員認為12月再次降息的可能性為63%，低於上週的超過90%。

投資者關注美國最高法院舉行的聽證會，將討論川普關稅的合法性。美國下級法院先前裁定，川普政府依據緊急狀態法規徵收關稅，屬於越權行為。

