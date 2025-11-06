國際油價連挫不止創兩週新低！市場急拉「全球供過於求」警報

國際油價週三（5日）下跌逾1%。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（5日）下跌逾1%，收於兩週低點，主要受潛在全球原油供應過剩疑慮的壓力影響，不過，美國燃料需求強勁的數據則在一定程度上限制了跌幅。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌96美分，或1.59%，收每桶59.60美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌92美分，或1.43%，收每桶63.52美元。

受美國政府公布的上週原油庫存增加數據影響，油價下跌。

Kpler公司美洲區首席原油分析師史密斯（Matt Smith）表示：「進口回升，加上煉油廠因季節性維修而運作疲弱，導致美國原油庫存出現累積。」

根據美國能源資訊署（EIA）數據，上週美國原油庫存增加520萬桶，至4.212億桶，高於分析師預估的60.3萬桶增幅。

然而，汽油需求強於預期的跡象則有助於限制油價跌勢。上週美國汽油庫存減少470萬桶，至2.06億桶，而分析師原先預期僅下降110萬桶。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）週二公布的財政預算案暗示，加拿大可能取消石油與天然氣排放上限政策，引發市場對潛在供應過剩的擔憂。Price Futures Group資深市場分析師弗林（Phil Flynn）指出，這恐怕將進一步釋出更多原油供應。

石油輸出國組織與其盟國（OPEC+）週日達成協議，將於12月增產每日13.7萬桶，並決定在2026年第一季暫停進一步增產。

據2名業內人士與LSEG船舶追蹤數據顯示，俄羅斯黑海港口圖阿普謝（Tuapse）已暫停燃料出口，其煉油廠也因烏克蘭無人機對其基礎設施的攻擊而停止原油加工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法