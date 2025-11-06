52歲啃老兒自豪「反正錢都是我的」 老父親心死後做出驚人決定

8050問題所指的是80多歲的父母仍需負擔50多歲子女生活，在父母過世後，子女往往面臨經濟與社會的孤立。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕8050問題所指的是80多歲的父母仍需負擔50多歲子女生活，所導致的經濟和社會困境，這如今已成為日本社會的嚴重課題。這類子女一旦遇到父母過世，往往面臨經濟與社會的孤立，甚至無法維持基本生活。日本東京一名83歲老翁寺本一郎（化名）與52歲長子達也（化名）兩人同住，迄今沒有工作、整天家裡蹲的達也面對父親的憂心，回應：「反正你那些錢最後都是我的，有什麼好擔心的。」讓一郎徹底心死，決定把房子賣了搬去養老院，讓兒子自生自滅。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，一郎現在和達也同住在東京都內一棟透天自宅，他如今生活收入主要來自每月約18萬日圓的退休年金；此外，還有2000萬日圓的退休金與多年積蓄。雖然妻子過世已經10年了，但他和兒子的關係並不太好。

達也大學畢業後，曾在東京的一家公司工作了幾年，然而在20歲後期因「受夠了人際關係」而辭職。自那之後，他再未擔任過任何固定職務，只偶爾打些零工，過去20多年幾乎都待在家裡。

如今家中生活費全由一郎的年金與積蓄支應，達也也不負責家事，餐食不是由一郎準備，就是達也去便利商店買回來。一旦一郎稍微念了幾句，達也就會把自己關進房裡，兩人陷入長久的冷戰。

一郎說：「年輕時，我總想著他遲早會再去工作。讓他休息一下應該沒事吧，但回過神來，兒子已經50歲了。」儘管一郎開始對未來感到憂心，希望能和達也談談，然而達也的態度卻毫無改變。

一郎說：「前陣子我試著談談未來的事，他卻回我：『反正那些錢最後都是我的，有什麼好擔心的。』那一刻，我真是無言以對。」

一郎深深懊悔，也許是自己太過溺愛，才把兒子養成了這樣。他於是打算搬進養老院。把這棟房子賣掉，用來支付入住費。他說，也不知道自己還能活多久，幾乎不打算留下什麼錢，為了讓達也學會自立，別無他法。

一郎的情況並非個案，根據日本政府調查，在40至64歲的中高年族群中，處於「隱居狀態」的人佔約2.05%，像達也這樣，因一次離職或挫折而脫離社會軌道，最終長期與社會斷絕聯繫的情況，其實並不少見。而像一郎這樣，擔心子女未來、甚至選擇「不留遺產」作為最後手段的父母，可能正逐漸增加。

