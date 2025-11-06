川普關稅恐翻車？美大法官質疑合法性 市場押注最高法院將推翻

美國最高法院週三（5日）對美國總統川普大規模加徵關稅的合法性聽取辯論。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國最高法院大法官週三（5日）對美國總統川普大規模加徵關稅的合法性表達懷疑，無論是保守派或自由派的大法官，都對代表川普政府的律師提出尖銳質疑，探討一項原為國家緊急狀態設計的1977年法律，是否真的賦予川普加徵關稅的權力，或他是否已越權侵犯了國會的職權。不過有鑑於部分保守派大法官也強調總統在處理外交事務上具有固有權限，顯示本案最終裁決可能出現明顯分歧。最高法院目前保守派占6席，自由派占3席。這起案件不僅攸關全球經濟，也成為川普總統行政權力的一大考驗。而在預測市場上，則顯示川普政府的勝算出現大跳水。

《路透》報導，川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對幾乎所有美國貿易夥伴加徵關稅，該法允許總統在國家緊急狀態下監管商業活動，川普成為首位以該法為徵稅依據的總統，而美國最高法院週三針對川普此舉的合法性聽取辯論。

請繼續往下閱讀...

美國首席大法官羅勃茲（John Roberts ）對代表政府辯護的美國副司法部長索爾（D. John Sauer）表示：「關稅實質上就是向美國人民徵稅，而徵稅向來是國會的核心權力。」羅勃茲也提及了「重大問題原則」（Major Questions Doctrine），該原則明確要求行政機關在制定重大經濟與政治影響的行動時，必須有明確的國會授權。最高法院先前也曾援引「重大問題原則」，推翻拜登政府時期的一些重大政策。

大法官巴瑞特（Amy Coney Barrett）則質疑索爾，指出他所主張的「IEEPA 授權總統在進口管制中行使關稅權」的解釋，「你能指出法典中或歷史上有哪一次，『regulate importation（管制進口）』這個詞曾被用來賦予課徵關稅的權力嗎？」。大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson）則表示，IEEPA 的立法原意是限制而非擴張總統權力，「很明顯，國會當時是想要約束總統在緊急狀況下的權限。」

IEEPA 賦予總統在國家緊急狀態下，應對「異常且重大威脅」的權力。過去該法多用於制裁敵對國或凍結資產。索爾表示，川普認為美國龐大的貿易赤字已使國家陷入經濟與國安危機邊緣，而加徵關稅有助他重新談判貿易協議。索爾警告，若撤銷這些協議，「將使美國暴露在其他更具侵略性的國家『無情的貿易報復』之下，導致美國從強勢走向崩潰，產生嚴重的經濟與國安後果。」

索爾強調了總統在外交領域的權限，主張「重大問題原則」不應適用於此案。

通常最高法院在聽取辯論後數個月，才會做出判決，雖然川普政府已要求法院加速處理此案，不過確切裁決時間仍未定。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三親自出席辯論。他先前表示，若最高法院裁定對川普不利，政府將尋找其他法律依據，以確保關稅政策得以維持。辯論結束後，貝森特接受《福斯財經網》（Fox Business Network）節目「庫德洛」（Kudlow）採訪時表示，他對結果「非常、非常樂觀」。

《CNBC》報導指出，在大法官表達質疑後，市場大幅下調法院支持川普關稅的機率，Kalshi 平台相關合約從辯論會前的近50%，跌至30%左右，Polymarket平台上的類似合約，也從本週稍早的40%以上下降至約 30%，反映出市場越來越相信大法官可能會推翻川普關稅政策。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法