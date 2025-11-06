日本想發「米券」救經濟？ 恐讓日本人更貧窮 日媒1句話曝原因

日本米價續站高點，日本官員提議向民眾發放「米券」，卻被外界批評。（資料照，彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本「缺米」情況未見收歛，並非因為實際「不夠」，而是因多重因素導致市場「供需失衡」與「市場亂象」，近年推高了米價，並屢創新高，令日本家庭吃不消。對此，日本農林水產大臣鈴木憲和提議向民眾發放「米券」，以減輕低收入家庭購米負擔。

專家批評，這項政策不僅是「自導自演的馬戲」，全體國民將承擔約3兆日圓（約新台幣6026.5億元）的成本，相當於1.25%的消費稅負，這舉措恐讓日本人變得更貧窮。

報導直言，真正受益者是享受高米價紅利的農家與JA農協體系，而非一般消費者。

據報導，日本今年稻米產量增加了69萬噸、增幅達10%，而農林水產省正在回購先前為防止米價下跌而儲備的59萬噸稻米。同時，明年的米產量也將減少37萬噸、降幅為5%。即使今年的產量增加，這些米也會被隔離起來，以恢復庫存為由從市場上收購。

日媒指出，日本政府每年向稻米生產者支付約3500億日圓（約新台幣702.9億元）的「補助金」，以限制稻米種植、減少供給，藉此將米價推高到高於市場水準。接著，又打算向低收入民眾發放「米券」，讓他們以較低價格購買稻米。

以日本全國稻米消費量的6分之1、約100萬噸為例，若將現行每5公斤4200日圓（約新台幣843元）的價格，透過米券補貼降回物價飆升前的2000日圓（約新台幣401元），日本政府（也就是納稅人）需負擔約4400億日圓（約新台幣883.9億元）的成本，加上執行與行政費用，總金額約達4500億日圓（約新台幣904億元）。

換言之，日本政府一手以3500億日圓的補助金「點火」推高米價，再以耗資4500億日圓的米券「滅火」，試圖讓低收入族群以2000日圓買到米，這種做法被批評為「自導自演的政策循環」，恐最終造成全民買單。

日媒形容，這是「一邊放火、一邊救火」的假善政策。

報告指出，當前日本稻農的概算收入已創歷史新高，部分中大型農家年淨所得超過6000萬日圓至1億日圓（約新台幣1205萬元-2009萬元），形成「米價泡沫」。而農水省被批評忽視全體國民利益，一味維護農協與政治派閥的既得權益。

專家警告，這種政策既無助於改善農業效率，也讓城市消費者持續為高昂米價埋單。若持續以「高米價＋補助金」維繫體系，日本的整體經濟競爭力恐將進一步被削弱。

數據指出，日本物價上漲，已帶給當地消費者沉重負擔。根據日本農林水產省統計，9月26日當週，日本全國超市米含稅後的平均售價為每5公斤4208日圓（約新台幣845元）。這是米價連續第8週維持在4000日圓（約新台幣803元）左右，且仍接近5月中旬4285日圓（約新台幣860元）的高點。

日本消費者希望能增加稻米產量以降低價格，但生產者則擔心稻米價格下跌，兩者之間的分歧越來越大。

日媒直言，日本政府先花3500億日圓補助農民減產，再花約4500億日圓發米券，恐最終造成全民買單。根據《朝日新聞》報導，日本政府內部對此計畫已有質疑聲浪。

