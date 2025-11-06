自由電子報
除了萬年不敗烤雞！好市多老饕推薦熟食區7大美食不容錯過

2025/11/06 14:06

除了萬年不敗烤雞！好市多老饕推薦熟食區7大美食不容錯過。（彭博）除了萬年不敗烤雞！好市多老饕推薦熟食區7大美食不容錯過。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的熟食區擺滿了各種即食食品，除了萬年不敗的烤雞，還有很多其他美味選擇，而且新品不斷上架，美媒根據老饕在網路分享評價，點名起司通心麵、招牌雞肉餡餅等7種美食，是熟食區不容錯過的食品。

喜歡嚐鮮，又不想踩雷者，不妨試試老饕們推薦的美食，而以下7種是粉絲點名不容錯過的熟食區7大美食。

1、Kirkland Signature牛肉飯釀彩椒

會員們表示， Kirkland Signature的牛肉米飯釀彩椒是1道美味又百搭的菜餚。1位顧客說：「我喜歡這道釀彩椒。我可以先煮熟，然後和一些什錦蔬菜一起裝進保鮮盒冷凍起來。這樣一來，不到18美元（約新台幣557元）就能做出8頓飯」。另1位亦說， 「我也推薦這道釀彩椒，它真的是個很棒的晚餐選擇」。

2、辣鮪魚波奇飯

Costco的顧客對辣味鮪魚拌飯讚不絕口。 顧客評論說：「拌飯，辣味和芥末味的都好吃。我們這每個人都愛吃」、「拌飯配上壽司米、醬油和芝麻油味道很棒」。

3、Kirkland 招牌穀物芹菜沙拉佐蘋果醋油醋汁

粉絲們說，Kirkland Signature 的穀物芹菜沙拉配蘋果醋油醋汁，是1款營養豐富、美味可口的產品。 「藜麥芹菜沙拉配蘋果醋油醋汁簡直太棒了，我午餐就買這個，再加1隻烤雞和1盒羊乳酪，」1位滿意的顧客說。

4、Kirkland Signature 起司通心麵

Kirkland Signature 的通心麵起司分量十足，性價比很高。會員們說： 「如果你需要招待一大群人，他們的通心粉起司出乎意料地好吃。」、「假日的時候，我會買4盒通心粉奶酪，加入大約15個切碎的新鮮墨西哥辣椒，還有幾杯培根碎。放進慢燉鍋裡低溫燉2-4個小時，就是一頓豐盛的大餐」。

5、Kirkland Signature 肉餅配育空黃金馬鈴薯泥

Costco會員們都很喜歡Kirkland Signature的肉餅配育空黃金馬鈴薯泥。 「這款肉餅配馬鈴薯泥真的很好吃，」1位顧客說。肉餅是經典的配方，馬鈴薯泥香滑可口，還加了一點歐芹。

6、科克蘭招牌雞肉餡餅

Kirkland Signature雞肉餡餅美味可口，分量十足。顧客評論說：「雞肉派。需要烤著吃，但加點蒜鹽和黑胡椒粉就非常美味了。」、「我喜歡它，但我覺得有點太鹹了！」

7、Kirkland Signature 地中海奧佐義大利麵沙拉

Kirkland Signature 地中海奧佐義大利麵沙拉是1款深受顧客喜愛的熟食。 「這款地中海奧佐義麵配義大利辣香腸真的很好吃！我第1次嘗試，它的配料比 Trader Joe’s 的同類產品多十倍，所以我以後會買這款作為快捷午餐或晚餐配菜」1位滿意的顧客說道。

