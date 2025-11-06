7旬翁存1000萬養老！女兒「1善舉」存款腰斬快瘋了

7旬翁存1000萬養老！女兒1善舉存款腰斬快瘋了（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕擁有5000萬日圓（約新台幣1000萬）存款的70歲達夫（化名），在失去妻子後1人獨居，女兒為讓他從悲痛中走出，買了1隻貴賓犬，而他也慢慢恢復了快樂健康生活，然而不久後，女兒給了他1張寵物店的帳單，金額超過100萬日圓（約新台幣20萬），雖然金額讓他感到驚訝，但為感激女兒，他同意支付。

但這只是惡夢的開始，接下來，不僅每個月都要付食物、美容等帳單，女兒還以狗為由，要求買車、換大房子，最後竟還要求幫忙開咖啡店，在忍無可忍下，他拒絕了此要求，然而當他翻開存摺，發現因女兒最初養狗這善舉，已讓他存款少了2000萬日圓（約新台幣400萬），不僅憂晚年生活，更讓他後悔因對女兒的溺寵，導致女兒的予取予求。

請繼續往下閱讀...

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，曾任體育教師的達夫奉行「簡單、強壯、健康」的生活信條，即使到了退休年齡，他依然過著樸素的生活，每月靠18萬日圓（約新台幣3.6萬）退休金度日。

在妻子過世後，他1人獨居，然而住附近的35歲的女兒京香（35歲），不忍心看到達夫在失去妻子後陷入悲痛之中。

於是買了1隻貴賓狗，由於「露露」長相甜美，讓他想起了妻子，而且露露也和達夫非常親近。漸漸地，和露露一起散步成了每天的例行活動，達夫也慢慢恢復了快樂健康的生活方式。那一刻，他無比感激自己擁有1個女兒。

然而，不久後，京香拿出了一堆帳單，包括領養狗狗的初始費用、寵物護理用品、優質寵物食品、疫苗接種等，總費用超過100萬日圓，並問他「爸爸會付的，對吧？」

雖然達夫對這個數額感到驚訝，但他很感激女兒，並同意支付，並說：“就這1次。”

然而，在那之後，女兒開始將每月食物、美容等帳單都拿給他，甚至要求他支付電費，說：「露露需要24小時空調。」當達夫猶豫不決時，他們就生氣了，拒絕和他說話。

當於達夫不斷妥協，試圖揣摩女兒的心思時，她的要求卻不斷升級，她以“露露是我的寵物”為藉口，提出了“我需要1輛車帶露露去旅行”和“我想為露露搬到一個更大的房間”等要求。

由於這已經是極限了，並讓達夫對退休後的經濟狀況越來越焦慮，然而，儘管他內心充滿痛苦，京香卻提出另1種要求，說“我正在考慮辭職，開1家收容所狗狗的咖啡館。”對於這個極其魯莽的計劃，達夫無法點頭表示同意。

並責備女兒說：「不管怎麼看，這都太多了。退休金都快用完了，能不能再重新考慮一下？等你攢夠錢經營咖啡館再說吧。」

但女兒竟回：「喔……爸，求你了。你的積蓄綽綽有餘，對吧？我遇到麻煩了，你卻這麼吝嗇……你還是我爸嗎？」

在此之前，達夫一直忍受著他心愛的女兒的自私，但最終他的耐心耗盡了，直接回“你真的是我的女兒嗎？”

達夫事後回想，女兒對父母的強烈依賴感，應是在他擔任體育老師期間，當時為了彌補自己太忙而疏於照顧女兒，就給她買她想要的一切，也許現在溺愛她付出的代價正在顯現。

專家表示，要打破依賴循環，達夫應該採取堅定的立場，明確表示他無法提供任何幫助。同時，他應該用形象化的方式解釋，他的積蓄是他退休後的生活保障，而這筆錢他根本負擔不起。他還應該告訴他們，他迄今為止已經提供了多少幫助，當他們看到具體的數字時，才能理解父母所面臨的苦難和負擔。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法