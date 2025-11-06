放棄年薪386萬獸醫工作！她轉行當自由業 靠「它」收入暴增破千萬

尼薩爾透過1款名為Roo的應用程式做兼職，才1年時間，她的年收入就暴增到38.6萬美元。（擷取自CNBC）

〔財經頻道／綜合報導〕年薪12.5萬美（約新台幣386.87萬）的獸醫尼薩爾（Sidrah Nisar），透過1款名為Roo的應用程式做兼職，由於時薪非常高，時間自由又可結識新朋友，於是辭去全職工作，轉行當自由業，才1年時間，她的年收入就暴增到38.6萬美元（約新台幣1194.67萬）。

CNBC報導，尼薩爾表示，2019年從獸醫學校畢業後就獲得了年薪12.5萬美（約新台幣386.87萬）的工作，她既興奮又不知所措，然而，當時並不知道，透過從全職工作轉為兼職獸醫， 她的年收入很快就可翻倍。

請繼續往下閱讀...

尼薩爾的姐姐也是1名獸醫，她向尼薩爾介紹了1款名為Roo的應用程式，該程序可以將獸醫與需要人手的診所聯繫起來。尼薩爾從2023年5月開始透過Roo接單，並在同年9月辭去了全職工作。

「我喜歡做代班獸醫，因為每次去新的醫院，我都能結識新朋友，和新朋友交談，學習新知識，」她說。

尼薩爾之前全職工作時每週工作40到50小時。現在，她每週工作50到60小時，但工作時間由她自己掌控，而且時薪更高。 2024年，尼薩爾透過Roo平台兼職賺了36.6萬美元（約新台幣1132.77萬），她還作為Roo的品牌大使獲得了1.8萬美元（約新台幣55.71萬）的收入，加上在Roo平台之外兼職的2000美元（約新台幣6.19萬），全年總收入達到了38.6萬美元（約新台幣1194.67萬）。

據該公司稱，在 Roo 平台上工作的獸醫每小時收入幾乎是普通全職獸醫的兩倍，平均日收入為1266美元（約新台幣3.91萬）。如果按此收入全職工作，獸醫的收入很容易超過全美獸醫年收入中位數12萬5510 美元（約新台幣388.45萬）。

雖然尼薩爾更喜歡做臨時獸醫工作而不是全職工作，但她不建議剛畢業的獸醫這樣做，因為他們還有很多東西要學，如果他們在各個診所之間輾轉，這些知識可能不會那麼容易掌握。

「做好全職工作，並向導師學習，這非常非常重要，」她說。 “我對新獸醫的建議是，先做好全職工作，找1位導師指導，然後再根據自己的情況選擇是否從事代班工作。”

尼薩爾表示，對於經驗豐富的獸醫來說，救援工作仍然不適合所有人，你「必須具備某種性格」才能取得成功。

「大多數時候，你都要去1家全新的診所，還要認識新的人，」她說。 你必須要有耐心，也要靈活變通，因為你正在做他們想讓你做的事。你的職責是幫助他們。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法