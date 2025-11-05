TPK前三季EPS2.55元，4年來同期最佳。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕觸控面板廠TPK-KY宸鴻（3673）公布第三季財報，受惠於產品組合有利、毛利成長以及業外收益挹注，TPK第三季營收雖較第二季衰退，但歸屬於母公司淨利4.5億元，與上季相當，每股稅後盈餘1.09元；累計今年1-9月每股稅後盈餘2.55元，為4年同期最佳。

TPK第三季營收為161.2億元與上季相比減少13.4%，較去年同期減少13.1%。主要受到筆記型電腦客戶進行庫存調整使出貨減少所影響。

在產品組合方面，整體電子書產品營收較上一季成長25.4%；筆記型電腦產品營收季減18.1%。因產品組合有利，毛利率由第二季6.6%增加為7.3%；營業淨利3.7億元，較去年同期成長284.5%，但比上一季減少23.3%。

業外部分，TPK第三季認列淨利息收入約1.4億元，及外匯收益5,000萬元，還有策略性投資利益總計約1.2億元、其他業外損失合計為1.2億元，最後歸屬於母公司稅後淨利達4.5億元，年增126%，每股稅後盈餘1.09元。

另外，TPK也公布10月合併營收為43.03億元，月減16.5%、年減19.9%，累計前10月合併營收為527.38億元、年減9.69%。

