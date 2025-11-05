【防詐論壇】湯偉祥：為打詐導入NVIDIA算力 中信金運用AI精準防詐

中信金控法遵長湯偉祥。（記者張嘉明攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了積極阻詐、減少警示帳戶數，中國信託銀行大力借重 AI 科技，中信金法遵長湯偉祥指出，為了有足夠的算力，中信金特別向 NVIDIA 採購超級晶片 GB200 ，專門用於支援打詐。而打詐的第一步為「攔詐」，統計中國信託2020年全年攔詐 692 件、總金額1.9 億元，至2024 年全年攔詐2,024 件，總金額達14 億元，在件數上成長近4倍，金額成長近 8 倍，預期今年的攔詐金額會較去年更高。

為了強化全民防詐意識，自由時報今（5）日舉辦「全民防詐論壇」，邀請銀行分享近年來的防詐成果。中國信託銀行法遵長湯偉祥分享，防詐的另一個目標是減少警示帳戶，透過每周、每月徹底分析與解構警示戶，藉此建構風險模型，同時還會挑出過往沒看過的風險因子，再去丟入我們原來的風險模型中，建置新的AI 模型並予以驗證，如此才能給予客戶正確評分，區分成低中高風險，並針對高風險帳戶進行控管。

請繼續往下閱讀...

透過不斷的優化風險模型，湯偉祥指出，2023年與2022 年相比，中國信託的警示帳戶數大降23.7%，但2024年與2023相比，下降幅度卻掉到 0.3%，凸顯出不只銀行透過AI防詐，詐騙集團也不斷精進。例如銀行監控帳戶的「快進快出」、「大額提領」，外界質疑很單純銀行卻控制不住，但事實是，目前警示帳戶平均中位數都已不超過10萬元、全月的進出金額大約 20 到 30 萬元，態樣已相當貼近一般民眾日常交易，因此銀行必須不斷與詐團鬥智，發掘更多的蛛絲馬跡再去防堵。

所幸今年以來，透過不斷的優化，今年的警示帳戶數對比 2024 年數據，目前是下降了13.8%，下降的動能看起來慢慢又回來了。

除此之外，中國信託已搶先推出智能 ATM，運用 AI 科技，鎖定 ATM 拒絕車手戴口罩、戴安全帽交易；如果發現帳戶有問題就直接鎖卡，或者讓有問題的帳戶無法完成領款的動作。湯偉祥強調，中國信託期望，未來持續不斷的精進AI 模型，運用新的科技，竭盡所能的來守護民眾的資產，還有守護民眾的權益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法