東台前3季EPS2.61元 較去年同期虧轉盈

東台Q4營運持穩，自動化與海外擴產驅動長期成長。（記者林菁樺攝，資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕東台精機（4526）今（5）日召開董事會，通過2025年第三季財報與營運進展。前三季合併營收40億元、年減1.22%，受轉投資收益及子公司事業體穩定貢獻挹注，前三季累計EPS達2.61元，較去年同期每股虧1.52元轉盈，合併獲利表現維持正向，第四季整體營運可望持穩。

東台指出，今年工具機產業在國際經貿環境多變下，外銷動能趨緩，國際市場競爭加劇。受匯率與關稅等成本壓力影響，加上中國機台以低價策略搶市，使產業景氣仍處調整期。

東台表示，前階段匯率走勢對獲利造成一定影響，但第三季起匯率變動已逐步轉向有利，整體獲利表現相對改善。東台中長期經營策略將聚焦提升本業體質與獲利結構，朝本業轉虧為盈的方向推進。

在主要事業方面，工具機市場目前仍處盤整階段，預期明年第二季逐步回溫，而PCB業務則受惠於高階產能分流、海外製造據點擴張趨勢，隨台商於泰國等地擴產需求以及中國廠區持續推進自動化升級計畫，預期後續訂單動能可期。

東台指出，第四季營收預期將與前三季持平，整體營運維持穩健。展望明年，東台推動產線智慧化與跨區域協同，持續強化國際夥伴關係，提升營收動能與獲利品質，朝長期穩健成長與永續經營目標邁進。

