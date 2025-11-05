【 防詐論壇】吳淑鈴：開發AI慧眼識詐平台 讓防詐成為合庫的DNA

合作金庫銀行法遵長吳淑鈴。（記者張嘉明攝影）

〔記者李靚慧／台北報導〕為了強化全民防詐意識，自由時報今（5）日舉辦「全民防詐論壇」，邀請銀行分享近年來的防詐成果。全國分行家數最多的合作金庫銀行、法遵長吳淑鈴指出，合作金庫銀行近年積極推動「全行防詐文化」，希望第一線行員具備識詐能力，讓防詐成為合庫的DNA，同時結合AI技術，推出「AI慧眼識詐平台」，整合AI模型與人工檢核，形成雙模型回圈學習機制，今年9月上線後，偵測準確率目標達70%。

吳淑鈴指出，合庫曾參與鷹眼模型聯合學習計畫，透過同業共享防詐經驗使防詐的參數持續優化，進而反映在實際成效上，今年1至10月警示帳戶較去年同期下降3成，4月開始進行精進作為後，至10月更減少達４成。除AI控管外，也仰賴各分行第一線行員的回饋、央行與警政機關建議等資訊修正策略，並與165、警政署等單位建立情資共享，強化聯防合作。

在客戶服務面，合庫則以「協助客戶辨識風險、減少財損」為目標，希望透過推動安養信託、地籍異動即時通、大額提領指定聯絡人，及信用卡自主設定通路，先行關閉不會消費的地點等措施，降低客戶遭詐的機會。此外，合庫已導入簡訊專碼「68006」，協助民眾辨識官方訊息、攔阻假訊息，並與165合作即時下架偽冒網站、偵測可疑車手。眾多的作法，都是站在客戶的立場，希望能夠加強協助、減少客戶的財損，盡可能讓詐騙金額留住，不要讓客戶被詐騙成功。

此外，合庫為激勵前線人員士氣，特別設立「攔阻詐騙績優獎」，由董事長親自頒獎表揚，希望凸顯防詐不只是控管任務，而是服務的一環，建立以防詐為榮的文化，讓「防詐」真正成為合庫的DNA，成為企業榮譽與文化。

吳淑鈴強調，詐騙在變，防詐也要不斷進化。合庫以科技強化預警、以關懷深化防線，從AI慧眼到行員關懷，從信託保護到跨界聯防，未來將持續精進AI偵測精準度、與同業、政府單位交流防詐經驗，共同研發金流模型，讓整個金融體系的防詐能量更強，共創金融守護圈。

